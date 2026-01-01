У Києві дрон влучив у офісне приміщення

У Києві дрон влучив у офісне приміщення
У Києві в Подільському районі безпілотник влучив в в офісне приміщення.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«За попередньою інформацією, в Подільському районі сталося влучання БпЛА в офісне приміщення», - йдеться у дописі.

Мер Київа Віталій Кличко додав, що у Подільському районі, де БпЛА влучив в офісну будівлю, загоряння та руйнування на рівні 4 поверху. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа.

Нагадаємо, що у Києві - двоє загиблих унаслідок російської атаки на заправки в Оболонському й Дніпровському районах.

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Теги: Росія, війна
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