У Києві дрон влучив у офісне приміщення





Про це



«За попередньою інформацією, в Подільському районі сталося влучання БпЛА в офісне приміщення», - йдеться у дописі.



Мер Київа Віталій Кличко додав, що у Подільському районі, де БпЛА влучив в офісну будівлю, загоряння та руйнування на рівні 4 поверху. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа.



Нагадаємо, що у Києві - двоє загиблих унаслідок російської атаки на заправки в Оболонському й Дніпровському районах.

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