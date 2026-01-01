З російського полону повернувся воїн з Волині Олександр Кокоха

Олександра Кокоху, який повернувся з російського полону.



Про це 11 вересня



У селі Скулині відбулася подія, на яку довго чекали рідні, друзі та земляки: після перебування в російському полоні до рідного краю повернувся Захисник України Олександр Володимирович Кокоха, житель с. Стеблі.



Олександр народився 6 квітня 1990 року, закінчив школу у с. Скулині. Дорослішав, допомагав батькам, працював у різних місцях. Певний час, після одруження, проживав у селі Добре Камінь-Каширського району, виховував сина.



Восени 2024 року Олександр Кокоха приєднався до Збройних Сил України і став на захист держави. 4 червня 2025 року Герой зник безвісти під час виконання військового обов’язку. Згодом стало відомо, що захисник перебуває у російському полоні. Увесь цей час на його повернення чекали рідні — матір Тетяна Миколаївна, батько Володимир Васильович, син Ілля , близькі люди. Неймовірно радісна звістка надійшла 05 червня 2026 року – Олександра звільнили у рамках чергового обміну.



"І ось нарешті захисник повернувся додому після лікування та реабілітації. Сьогодні, 11 вересня, у Скулині його зустрічали рідні, представники місцевої влади, знайомі та земляки, місцеві діти. Усі вони прийшли розділити з родиною радість довгоочікуваної зустрічі.

Міцні обійми, сльози радості, квіти, жовто-блакитні прапори та теплі слова — таким був день повернення воїна, який пережив важкі випробування на фронті і ворожому полоні", - йдеться в повідомленні громади.



Щиро привітав захисника на малій батьківщині сільський голова Віталій Кашик:



- Неймовірно радісний привід зібрав сьогодні нас тут і як би хотілося, щоби такі події спіткали кожного, хто чекає на повернення своїх рідних чи то з війни, чи з російських катівень. Розділяємо радість із рідними від повернення Олександра та зичимо йому міцного здоров’я, сил для відновлення, відпочинку і повернення до звичного життя. Мирного неба і Перемоги! Дякуємо за захист та за подвиг в ім’я Батьківщини. Слава Україні!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині громада зустріла захисника, який повернувся з російського полону.Про це 11 вересня повідомили в Колодяжненській громаді.У селі Скулині відбулася подія, на яку довго чекали рідні, друзі та земляки: після перебування в російському полоні до рідного краю повернувся Захисник України Олександр Володимирович Кокоха, житель с. Стеблі.Олександр народився 6 квітня 1990 року, закінчив школу у с. Скулині. Дорослішав, допомагав батькам, працював у різних місцях. Певний час, після одруження, проживав у селі Добре Камінь-Каширського району, виховував сина.Восени 2024 року Олександр Кокоха приєднався до Збройних Сил України і став на захист держави. 4 червня 2025 року Герой зник безвісти під час виконання військового обов’язку. Згодом стало відомо, що захисник перебуває у російському полоні. Увесь цей час на його повернення чекали рідні — матір, батько, син, близькі люди. Неймовірно радісна звістка надійшла 05 червня 2026 року – Олександра звільнили у рамках чергового обміну."І ось нарешті захисник повернувся додому після лікування та реабілітації. Сьогодні, 11 вересня, у Скулині його зустрічали рідні, представники місцевої влади, знайомі та земляки, місцеві діти. Усі вони прийшли розділити з родиною радість довгоочікуваної зустрічі.Міцні обійми, сльози радості, квіти, жовто-блакитні прапори та теплі слова — таким був день повернення воїна, який пережив важкі випробування на фронті і ворожому полоні", - йдеться в повідомленні громади.Щиро привітав захисника на малій батьківщині сільський голова- Неймовірно радісний привід зібрав сьогодні нас тут і як би хотілося, щоби такі події спіткали кожного, хто чекає на повернення своїх рідних чи то з війни, чи з російських катівень. Розділяємо радість із рідними від повернення Олександра та зичимо йому міцного здоров’я, сил для відновлення, відпочинку і повернення до звичного життя. Мирного неба і Перемоги! Дякуємо за захист та за подвиг в ім’я Батьківщини. Слава Україні!

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