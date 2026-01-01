Лукашенко заявив, що Білорусь не нападатиме на сусідні країни

Олександр Лукашенко заявив про відсутність планів нападати на сусідні країни.



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Диктатор намагався заспокоїти тих, хто занепокоєний можливими агресивними кроками з боку Мінська, запевнивши, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад.



"Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?", - сказав Лукашенко.



Попри ці слова, він підкреслив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити кожен міліметр своєї землі, навіть "якщо це коштуватиме життя".



"А якщо війна?"



Під час спілкування з військовими Лукашенко поцікавився у міністра оборони республіки Віктора Хреніна щодо готовності системи управління військами до розгортання у разі початку бойових дій. Очільник Міноборони Білорусі заявив про повну готовність до таких дій.



Зокрема, диктатор запитав: "А якщо війна?", на що Хренін відповів йому: "Ми готові розгорнутись".



За словами Хреніна, наявна система дає можливість керувати як збройними силами, так і державними органами та цивільним сектором загалом.



"Система зв’язку забезпечує стійкість, прихованість, надійність. Те, що зараз у нас є, - 5 років тому ми могли лише мріяти", - додав він.



Нагадаємо, в ГУР заявили, що ознак підготовки Мінська до вступу у війну проти України наразі немає. Водночас РФ розмістила на території Білорусі підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".



Крім того, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що РФ може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив про відсутність планів нападати на сусідні країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".Диктатор намагався заспокоїти тих, хто занепокоєний можливими агресивними кроками з боку Мінська, запевнивши, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад."Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?", - сказав Лукашенко.Попри ці слова, він підкреслив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити кожен міліметр своєї землі, навіть "якщо це коштуватиме життя".Під час спілкування з військовими Лукашенко поцікавився у міністра оборони республікищодо готовності системи управління військами до розгортання у разі початку бойових дій. Очільник Міноборони Білорусі заявив про повну готовність до таких дій.Зокрема, диктатор запитав: "А якщо війна?", на що Хренін відповів йому: "Ми готові розгорнутись".За словами Хреніна, наявна система дає можливість керувати як збройними силами, так і державними органами та цивільним сектором загалом."Система зв’язку забезпечує стійкість, прихованість, надійність. Те, що зараз у нас є, - 5 років тому ми могли лише мріяти", - додав він.Нагадаємо, в ГУР заявили, що ознак підготовки Мінська до вступу у війну проти України наразі немає. Водночас РФ розмістила на території Білорусі підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".Крім того, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що РФ може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.

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