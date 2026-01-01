Завтра виповнилося б 50 років: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Жданем

Андрія Жданя.



Про це



Попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, побратими, представники міської влади.



"Ждань Андрій Петрович народився 12 вересня 1976 року в Луцьку. Тут минули його дитинство і шкільні роки. Навчався у 10-й та 19-й школах, згодом – у Луцькому професійно-технічному училищі №10.



Воїн загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.



Завтра захиснику мало б виповнитися 50 років.



Пішов на війну добровольцем, бо вважав своїм обов’язком захистити рідних і свою країну. Для Андрія родина була найбільшою цінністю. Він турбувався про дітей і дружину, завжди намагався бути поруч та підтримувати їх. Був добрим, вірним чоловіком та люблячим батьком", - розповіли у мерії.



«Я йду туди, щоб вони не прийшли до нас. Я мушу вас захистити», – згадує його слова дружина Софія, коли чоловік пішов до війська.



Згадує Андрія побратим Сергій, з яким разом стали на захист країни в перші дні війни, потім служили в різних підрозділах.



«Андрій запам’ятався мужнім воїном, який казав, що пішов захищати свою сім’ю, родину, Україну», – пригадує чоловік.



Поділилася спогадами про Андрія Жданя родичка Наталія, яка прийшла попрощатися:



«Він був чудовою людиною. Дуже добрий, чуйний, щирий, веселий. Завжди хотів всім допомогти. Пішов воювати добровольцем. Дуже шкода, що війна забрала його життя».



Провести в останню дорогу захисника прийшла сусідка пані Тетяна. Жінка знала Андрія з народження, адже жили в сусідніх під’їздах. Пам’ятатиме його як добру і порядну людину:



«Андрій був дуже доброю і чемною людиною. Відповідальний сім’янин, чоловік, батько. Наші діти вчилися разом. Невимовний жаль, що так сталося».



Майже два роки Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, експертиза ДНК підтвердила звістку про його загибель.



У військовослужбовця залишилося троє дітей: доньки Марія і Валерія, син Дмитро.



"Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким Андрія.

Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - зазначають у міській раді.

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