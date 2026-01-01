Росія атакувала дроном будівлю «Київстар» у Києві
Сьогодні, 15:41
Росіяни вдарили по будівлі компанії «Київстар» у Києві.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Російська ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.
Він закликав максимально приділити увагу прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам.
2Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - наголосив президент.
Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішніх ударів у Києві загинули двоє людей.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Російська ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.
Він закликав максимально приділити увагу прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам.
2Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - наголосив президент.
Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішніх ударів у Києві загинули двоє людей.
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