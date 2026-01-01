Росія атакувала дроном будівлю «Київстар» у Києві





Про це Володимир Зеленський.



"Російська ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.



Він закликав максимально приділити увагу прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам.



2Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - наголосив президент.



Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішніх ударів у Києві загинули двоє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вдарили по будівлі компанії «Київстар» у Києві.Про це повідомив президент"Російська ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.Він закликав максимально приділити увагу прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам.2Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - наголосив президент.Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішніх ударів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію