Біля Луцька зіткнулися дві автівки: є постраждалі

Біля Луцька зіткнулися дві автівки: є постраждалі
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 11 вересня, у селі Підгайці Луцького району.

Відомо, що зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Були травмовані.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу двом жінкам.

Вони отримали травми легкого ступеня тяжкості.

Жінок доставили у медичний заклад для огляду.

Нині на місці події працює поліція, яка встановлює обставини ДТП.

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Теги: Волинь, ДТП
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