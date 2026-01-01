Біля Луцька зіткнулися дві автівки: є постраждалі
Сьогодні, 16:26
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 11 вересня, у селі Підгайці Луцького району.
Відомо, що зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Були травмовані.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу двом жінкам.
Вони отримали травми легкого ступеня тяжкості.
Жінок доставили у медичний заклад для огляду.
Нині на місці події працює поліція, яка встановлює обставини ДТП.
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Відомо, що зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Були травмовані.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу двом жінкам.
Вони отримали травми легкого ступеня тяжкості.
Жінок доставили у медичний заклад для огляду.
Нині на місці події працює поліція, яка встановлює обставини ДТП.
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