Біля Луцька зіткнулися дві автівки: є постраждалі





Відомо, що зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Були травмовані.



Як розповіли



Вони отримали травми легкого ступеня тяжкості.



Жінок доставили у медичний заклад для огляду.



Нині на місці події працює поліція, яка встановлює обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 11 вересня, у селі Підгайці Луцького району.Відомо, що зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Були травмовані.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу двом жінкам.Вони отримали травми легкого ступеня тяжкості.Жінок доставили у медичний заклад для огляду.Нині на місці події працює поліція, яка встановлює обставини ДТП.

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