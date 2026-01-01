Фігурує у справі «Форест Гамп»: народному депутату Столару призначили заставу в 300 млн гривень

Вадиму Столару, який є одним із фігурантів корупційної справи «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 млн грн.



Про це



На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:



зобов’язання не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду.



Також він муситиме прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду, повідомляти їм про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з людьми та відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді, а також здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.



Строк дії покладених обов’язків - до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.



Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.



Нагадаємо, Вадим Столар фігурує у спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». За версією обвинувачення, яку прокурор САП озвучив у суді, Столар разом з іншим фігурантом — Максимом Микитасем — міг бути одним з організаторів злочинного угруповання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 вересня 2026 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та застосував до народного депутата України, який є одним із фігурантів корупційної справи «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 млн грн.Про це повідомили у ВАКС.На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:зобов’язання не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду.Також він муситиме прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду, повідомляти їм про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з людьми та відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді, а також здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.Строк дії покладених обов’язків - до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.Нагадаємо, Вадим Столар фігурує у спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». За версією обвинувачення, яку прокурор САП озвучив у суді, Столар разом з іншим фігурантом — Максимом Микитасем — міг бути одним з організаторів злочинного угруповання.

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