Народного депутата Юрченка за хабарництво засудили до 9 років тюрми

Олександра Юрченку в хабарництві і призначив йому 9 років позбавлення волі.



Про це повідомив кореспондент



Нагадаємо, у 2020 році Національне антикорупційное бюро України викрило на великому хабарі помічника Юрченка. Самого депутата вважали причетним до злочинної схеми.



За даними правоохоронців, він попросив надати йому 13 тисяч доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому — ще 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету.



Тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова спершу відмовлялася підписати підозру депутату, стверджуючи, що на це «недостатньо підстав», однак зрештою зробила це.



У зв'язку з обвинуваченнями Юрченко написав заяву про вихід із президентської фракції «Слуга Народу».



На справу депутата тоді реагував і президент Володимир Зеленський. Він казав, що «кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав — сядеш, якщо брав хабар — сядеш».



«Я радий, що затримали людину, яка в партії “Слуга Народу” завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні дала підозру генеральна прокурорка, він її отримав і обов'язково сяде в тюрму», — говорив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав винним народного депутатав хабарництві і призначив йому 9 років позбавлення волі.Про це повідомив кореспондент hromadske з зали суду.Нагадаємо, у 2020 році Національне антикорупційное бюро України викрило на великому хабарі помічника Юрченка. Самого депутата вважали причетним до злочинної схеми.За даними правоохоронців, він попросив надати йому 13 тисяч доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому — ще 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету.Тодішня генеральна прокуроркаспершу відмовлялася підписати підозру депутату, стверджуючи, що на це «недостатньо підстав», однак зрештою зробила це.У зв'язку з обвинуваченнями Юрченко написав заяву про вихід із президентської фракції «Слуга Народу».На справу депутата тоді реагував і президент. Він казав, що «кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав — сядеш, якщо брав хабар — сядеш».«Я радий, що затримали людину, яка в партії “Слуга Народу” завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні дала підозру генеральна прокурорка, він її отримав і обов'язково сяде в тюрму», — говорив Зеленський.

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