У лікарні після поранення помер воїн з Волині В’ячеслав Гупало

Гупало В’ячеслав Миколайович, 07 січня 1975 року народження.



Про це



"29 серпня 2026 року В’ячеслав Миколайович отримав поранення під час виконання військового обов’язку. Попри зусилля медиків, його життя врятувати не вдалося.



Любомльська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав В’ячеслава Миколайовича.



Вічна пам’ять і шана Захиснику України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про прибуття тіла та чин поховання буде повідомлено додатково.

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