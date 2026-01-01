На Волині мобілізували не придатного до військової служби чоловіка: суд скасував рішення ТЦК





Суд скасував рішення ТЦК про його мобілізацію та зобов’язав військову частину звільнити чоловіка зі служби, пише



Як йдеться у рішенні суду, у лютому 2020 року волинянина визнали непридатним до служби за станом здоров’я та виключили з військового обліку. Це підтверджується тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою позаштатної постійно діючої ВЛК від 13 вересня 2022 року.



За словами позивача, 23 квітня 2026 року в Луцьку невідомі на автомобілях іноземної реєстрації затримали його та доставили до ТЦК. Там у нього вилучили документи, які підтверджували непридатність і виключення з військового обліку. Позивач також стверджував, що протоколів про адміністративне затримання та доставлення до ТЦК ніхто не складав.



Того ж дня ВЛК визнала чоловіка придатним, після чого його призвали на службу та направили до військової частини.



Після цього чоловік через адвоката звернувся до суду. Він зазначав, що його не мали права мобілізувати, оскільки раніше його визнали непридатним і виключили з військового обліку.



Суддя Андрій Ксензюк задовольнив позов. Він визнав незаконними дії ТЦК щодо призову чоловіка на службу та скасував наказ про його мобілізацію. Також скасував довідку ВЛК, якою чоловіка визнали придатним, та накази про зарахування до списків особового складу і переведення до іншої військової частини.



Військову частину суд зобов’язав звільнити чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу. Крім того, з ТЦК на користь позивача стягнули 8 993 грн судових витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого ще у 2020 році військово-лікарська комісія визнала непридатним до служби та виключила з військового обліку.Суд скасував рішення ТЦК про його мобілізацію та зобов’язав військову частину звільнити чоловіка зі служби, пише zaxid.net. Як йдеться у рішенні суду, у лютому 2020 року волинянина визнали непридатним до служби за станом здоров’я та виключили з військового обліку. Це підтверджується тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою позаштатної постійно діючої ВЛК від 13 вересня 2022 року.За словами позивача, 23 квітня 2026 року в Луцьку невідомі на автомобілях іноземної реєстрації затримали його та доставили до ТЦК. Там у нього вилучили документи, які підтверджували непридатність і виключення з військового обліку. Позивач також стверджував, що протоколів про адміністративне затримання та доставлення до ТЦК ніхто не складав.Того ж дня ВЛК визнала чоловіка придатним, після чого його призвали на службу та направили до військової частини.Після цього чоловік через адвоката звернувся до суду. Він зазначав, що його не мали права мобілізувати, оскільки раніше його визнали непридатним і виключили з військового обліку.Суддязадовольнив позов. Він визнав незаконними дії ТЦК щодо призову чоловіка на службу та скасував наказ про його мобілізацію. Також скасував довідку ВЛК, якою чоловіка визнали придатним, та накази про зарахування до списків особового складу і переведення до іншої військової частини.Військову частину суд зобов’язав звільнити чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу. Крім того, з ТЦК на користь позивача стягнули 8 993 грн судових витрат.

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