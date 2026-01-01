Волинянин під виглядом гуманітарної допомоги організував контрабанду харчових добавок на 58 мільйонів гривень

Волинянина обвинувачують у контрабанді харчових добавок на 58 мільйонів гривень.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Любомля, якому інкримінують контрабанду товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-3 КК України).За даними слідства, чоловік організував ввезення в Україну понад 16 тонн харчових добавок вартістю майже 58 млн грн, оформивши товар комерційного призначення як гуманітарну допомогу.Встановлено, що улітку 2025 року чоловік забезпечив підготовку та подання до митних органів документів, які містили недостовірні відомості щодо характеру вантажу та його кінцевого отримувача – благодійного фонду.Під час розслідування встановлено, що благодійний фонд, через який ввозили товар, відсутній за юридичною адресою, а його керівник із 2023 року перебуває за межами України.Водночас угорська компанія, зазначена в документах як донор, на момент ввезення харчових добавок фактично не здійснювала діяльності.Через кордон було переміщено близько 400 найменувань товарів комерційного призначення, серед яких вітаміни, спортивні та дієтичні добавки, амінокислоти та інша продукція.Під час санкціонованого судом обшуку транспортного засобу правоохоронці вилучили понад 16 тонн товару загальною вартістю майже 58 мільйонів гривень.На вилучену продукцію накладено арешт.Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-3 КК України.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.