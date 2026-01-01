Намагався втекти до Білорусі, але заблукав у лісі: у Шацьку оштрафували ухилянта





Про це



Інцидент трапився вніч на 12 вересня о 02:10. Напрямком прикордонного знаку № 0198, в районі східної околиці селища Шацьк (за 8,5 км від державного кордону), наряд «Група реагування» виявив та затримав чоловіка.



Обставини справи та зізнання

Згідно з письмовими поясненнями затриманого, у ніч із 11 на 12 вересня він дійсно мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, проте заблукав у лісовому масиві, де його й перехопили прикордонники.



Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області.



У судове засідання порушник не з'явився, однак подав письмову заяву, в якій повністю визнав свою провину та просив розглянути справу за його відсутності.



Рішення суду

Суддя Сергій Матвійчук визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).



На порушника наклали адміністративне стягнення: сплатити штраф 3 400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), та судовий збір в розмірі 665,60 гривні в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький районний суд Волинської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який намагався поза пунктами пропуску потрапити на територію республіки Білорусь.Про це Район.Шацьк стало відомо з постанови суду від 17 вересня 2026 року.Інцидент трапився вніч на 12 вересня о 02:10. Напрямком прикордонного знаку № 0198, в районі східної околиці селища Шацьк (за 8,5 км від державного кордону), наряд «Група реагування» виявив та затримав чоловіка.Обставини справи та зізнанняЗгідно з письмовими поясненнями затриманого, у ніч із 11 на 12 вересня він дійсно мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, проте заблукав у лісовому масиві, де його й перехопили прикордонники.Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області.У судове засідання порушник не з'явився, однак подав письмову заяву, в якій повністю визнав свою провину та просив розглянути справу за його відсутності.Рішення судуСуддя Сергій Матвійчук визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).На порушника наклали адміністративне стягнення: сплатити штраф 3 400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), та судовий збір в розмірі 665,60 гривні в дохід держави.

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