Намагався втекти до Білорусі, але заблукав у лісі: у Шацьку оштрафували ухилянта
Сьогодні, 19:16
Шацький районний суд Волинської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який намагався поза пунктами пропуску потрапити на територію республіки Білорусь.
Про це Район.Шацьк стало відомо з постанови суду від 17 вересня 2026 року.
Інцидент трапився вніч на 12 вересня о 02:10. Напрямком прикордонного знаку № 0198, в районі східної околиці селища Шацьк (за 8,5 км від державного кордону), наряд «Група реагування» виявив та затримав чоловіка.
Обставини справи та зізнання
Згідно з письмовими поясненнями затриманого, у ніч із 11 на 12 вересня він дійсно мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, проте заблукав у лісовому масиві, де його й перехопили прикордонники.
Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області.
У судове засідання порушник не з'явився, однак подав письмову заяву, в якій повністю визнав свою провину та просив розглянути справу за його відсутності.
Рішення суду
Суддя Сергій Матвійчук визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
На порушника наклали адміністративне стягнення: сплатити штраф 3 400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), та судовий збір в розмірі 665,60 гривні в дохід держави.
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Про це Район.Шацьк стало відомо з постанови суду від 17 вересня 2026 року.
Інцидент трапився вніч на 12 вересня о 02:10. Напрямком прикордонного знаку № 0198, в районі східної околиці селища Шацьк (за 8,5 км від державного кордону), наряд «Група реагування» виявив та затримав чоловіка.
Обставини справи та зізнання
Згідно з письмовими поясненнями затриманого, у ніч із 11 на 12 вересня він дійсно мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, проте заблукав у лісовому масиві, де його й перехопили прикордонники.
Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області.
У судове засідання порушник не з'явився, однак подав письмову заяву, в якій повністю визнав свою провину та просив розглянути справу за його відсутності.
Рішення суду
Суддя Сергій Матвійчук визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
На порушника наклали адміністративне стягнення: сплатити штраф 3 400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), та судовий збір в розмірі 665,60 гривні в дохід держави.
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