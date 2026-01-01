Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 27 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.
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