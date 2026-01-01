Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 27 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 27 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 27 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 27 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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