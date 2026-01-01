На Волині чоловік вкрав три шоколадки і отримав понад 7 років тюрми

На Волині чоловік вкрав три шоколадки і отримав понад 7 років тюрми
У Нововолинську чоловік викрав із магазину три шоколадки загальною вартістю 206 гривень та отримав за це понад сім років позбавлення волі.

Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Нововолинського міського суду від 16 вересня.

Крадіжка сталася 9 вересня 2024 року близько 20:12 у магазині «Сім23» у Нововолинську. Чоловік узяв чотири шоколадки Roshen загальною вартістю 274,76 гривні. Одну повернув, а з трьома вийшов із магазину. Вартість викраденого становила 206,07 гривні.

Його дії зафіксували камери відеоспостереження.

Під час розгляду справи чоловік пояснив, що хотів їсти, а частину шоколаду передав своїй дівчині.

Обвинувачений уже мав судимості, тому суд врахував рецидив як обставину, що обтяжує покарання. Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 186 КК України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Суд призначив йому 7 років 2 місяці позбавлення волі.

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Теги: суд, покарання
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