На Волині чоловік вкрав три шоколадки і отримав понад 7 років тюрми





Про це журналістам



Крадіжка сталася 9 вересня 2024 року близько 20:12 у магазині «Сім23» у Нововолинську. Чоловік узяв чотири шоколадки Roshen загальною вартістю 274,76 гривні. Одну повернув, а з трьома вийшов із магазину. Вартість викраденого становила 206,07 гривні.



Його дії зафіксували камери відеоспостереження.



Під час розгляду справи чоловік пояснив, що хотів їсти, а частину шоколаду передав своїй дівчині.



Обвинувачений уже мав судимості, тому суд врахував рецидив як обставину, що обтяжує покарання. Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 186 КК України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.



Суд призначив йому 7 років 2 місяці позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську чоловік викрав із магазину три шоколадки загальною вартістю 206 гривень та отримав за це понад сім років позбавлення волі.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Нововолинського міського суду від 16 вересня.Крадіжка сталася 9 вересня 2024 року близько 20:12 у магазині «Сім23» у Нововолинську. Чоловік узяв чотири шоколадки Roshen загальною вартістю 274,76 гривні. Одну повернув, а з трьома вийшов із магазину. Вартість викраденого становила 206,07 гривні.Його дії зафіксували камери відеоспостереження.Під час розгляду справи чоловік пояснив, що хотів їсти, а частину шоколаду передав своїй дівчині.Обвинувачений уже мав судимості, тому суд врахував рецидив як обставину, що обтяжує покарання. Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 186 КК України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.Суд призначив йому 7 років 2 місяці позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію