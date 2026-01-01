США не включили ракети для Patriot до нового пакету допомоги Україні, - Reuters





Про це повідомляє



За словами трьох джерел, адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити всі 400 млн. доларів, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року на військову допомогу Україні (йдеться про програму USAI).



Станом на початок цього тижня 307 млн доларів вже законтрактовано, що гарантує, що кошти не будуть анульовані. Решту 93 млн доларів, що залишилися, у Трампа планують оформити до закінчення фінансового року, тобто - до 30 вересня.



Як кажуть джерела, перші поставки розпочалися вже цього місяця. Вони включають наступальне озброєння, обладнання та запчастини для бронетехніки.



При цьому, за словами одного зі співрозмовників, до пакету військової допомоги не входять ракети для систем ППО Patriot, незважаючи на те, що Росія бомбить українські міста дронами і балістичними ракетами.



Reuters додало, що решту постачання, як очікується, буде здійснено до жовтня 2029 року. При цьому президентський термін Трампа закінчується у січні того ж року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки не включили до нового пакету військової допомоги Україні ракети для систем ППО Patriot. При цьому адміністрація Трампа витратить на допомогу всі 400 млн. доларів, який раніше схвалив Конгрес США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами трьох джерел, адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити всі 400 млн. доларів, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року на військову допомогу Україні (йдеться про програму USAI).Станом на початок цього тижня 307 млн доларів вже законтрактовано, що гарантує, що кошти не будуть анульовані. Решту 93 млн доларів, що залишилися, у Трампа планують оформити до закінчення фінансового року, тобто - до 30 вересня.Як кажуть джерела, перші поставки розпочалися вже цього місяця. Вони включають наступальне озброєння, обладнання та запчастини для бронетехніки.При цьому, за словами одного зі співрозмовників, до пакету військової допомоги не входять ракети для систем ППО Patriot, незважаючи на те, що Росія бомбить українські міста дронами і балістичними ракетами.Reuters додало, що решту постачання, як очікується, буде здійснено до жовтня 2029 року. При цьому президентський термін Трампа закінчується у січні того ж року.

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