FPV-дрон забрав життя військового із Волині Юрія Шпака
Сьогодні, 15:08
На передовій загинув військовослужбовець із села Затурці Юрій Миколайович Шпак.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Захисник загинув 22 вересня 2026 року внаслідок удару FPV-дрона у Краматорському районі.
Про прибуття траурного кортежу з тілом загиблого Героя, а також про дату та час поховання повідомлять додатково.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія Миколайовича. Нехай Господь дасть сил пережити цю непоправну втрату», – йдеться у дописі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Захисник загинув 22 вересня 2026 року внаслідок удару FPV-дрона у Краматорському районі.
Про прибуття траурного кортежу з тілом загиблого Героя, а також про дату та час поховання повідомлять додатково.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія Миколайовича. Нехай Господь дасть сил пережити цю непоправну втрату», – йдеться у дописі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
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