FPV-дрон забрав життя військового із Волині Юрія Шпака

FPV-дрон забрав життя військового із Волині Юрія Шпака
На передовій загинув військовослужбовець із села Затурці Юрій Миколайович Шпак.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

Захисник загинув 22 вересня 2026 року внаслідок удару FPV-дрона у Краматорському районі.

Про прибуття траурного кортежу з тілом загиблого Героя, а також про дату та час поховання повідомлять додатково.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія Миколайовича. Нехай Господь дасть сил пережити цю непоправну втрату», – йдеться у дописі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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