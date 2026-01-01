FPV-дрон забрав життя військового із Волині Юрія Шпака

Юрій Миколайович Шпак.



Про це повідомили у Затурцівській громаді.



Захисник загинув 22 вересня 2026 року внаслідок удару FPV-дрона у Краматорському районі.



Про прибуття траурного кортежу з тілом загиблого Героя, а також про дату та час поховання повідомлять додатково.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія Миколайовича. Нехай Господь дасть сил пережити цю непоправну втрату», – йдеться у дописі.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На передовій загинув військовослужбовець із села ЗатурціПро це повідомили у Затурцівській громаді.Захисник загинув 22 вересня 2026 року внаслідок удару FPV-дрона у Краматорському районі.Про прибуття траурного кортежу з тілом загиблого Героя, а також про дату та час поховання повідомлять додатково.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія Миколайовича. Нехай Господь дасть сил пережити цю непоправну втрату», – йдеться у дописі.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію