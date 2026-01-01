Кліщовий енцефаліт: 21 із 27 випадків в Україні зареєстрували на Волині





Про це передає



Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко проаналізувала детальніше ситуацію із кліщовим енцефалітом в області.



Адже цьогоріч в Україні зареєстрували 27 випадків захворювання, із них 21 – у Волинській області. 90% цієї кількості – випадки у Ковельському районі: Ратнівській, Самарівській, Забродівській, Заболоттівській та Шацькій територіальних громадах.



Щоб стабілізувати ситуацію, розробили «План заходів щодо попередження виникнення та поширення кліщового вірусного енцефаліту у Волинській області на 2026–2030 роки», провели засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, головам громад надано рекомендації щодо проведення акарицидних обробок та закупівлі вакцин.



Кліщовий енцефаліт — це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і передається через укуси інфікованих кліщів або вживання сирого молока.

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