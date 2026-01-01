Хамське відношення та грубість: на луцькій автостанції знову скандал у вбиральні





Про це написала Маша Ковальчук у соцмережі, передає



Як йдеться у скарзі, свідком ситуації стала жінка, яка розповіла, що бачила, як відвідувачка з інвалідністю, яка пересувалася на милицях, випадково трохи розлила воду.



Замість спокійної реакції та допомоги, працівниця туалету, за словами очевидця, почала грубо висловлюватися на адресу жінки та вимагати, щоб вона пішла.



«Невже до людини, яка має інвалідність і й так потребує трохи більше розуміння та допомоги, можна ставитися настільки грубо?» — йдеться у зверненні.



Авторка скарги наголошує, що відвідувачі приходять у громадський туалет не для того, щоб їх принижували чи кричали на них. Особливо, на її думку, неприпустимим є подібне ставлення до людей похилого віку та людей з інвалідністю.



Вона закликала адміністрацію автостанції №1 звернути увагу на поведінку працівників туалету та зробити відповідні висновки.



Водночас інформація про інцидент наразі ґрунтується на розповіді очевидця. Позиція адміністрації автостанції щодо ситуації наразі невідома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неприємний інцидент, за словами очевидця, стався у туалеті автостанції №1 у Луцьку. Лучанку обурило не стільки те, що послуга є платною, скільки ставлення працівниці до відвідувачів.Про це написала Маша Ковальчук у соцмережі, передає Волинь.UA Як йдеться у скарзі, свідком ситуації стала жінка, яка розповіла, що бачила, як відвідувачка з інвалідністю, яка пересувалася на милицях, випадково трохи розлила воду.Замість спокійної реакції та допомоги, працівниця туалету, за словами очевидця, почала грубо висловлюватися на адресу жінки та вимагати, щоб вона пішла.«Невже до людини, яка має інвалідність і й так потребує трохи більше розуміння та допомоги, можна ставитися настільки грубо?» — йдеться у зверненні.Авторка скарги наголошує, що відвідувачі приходять у громадський туалет не для того, щоб їх принижували чи кричали на них. Особливо, на її думку, неприпустимим є подібне ставлення до людей похилого віку та людей з інвалідністю.Вона закликала адміністрацію автостанції №1 звернути увагу на поведінку працівників туалету та зробити відповідні висновки.Водночас інформація про інцидент наразі ґрунтується на розповіді очевидця. Позиція адміністрації автостанції щодо ситуації наразі невідома.

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