Загинув Герой з Волині Олександр Дроць

Загинув Герой з Волині Олександр Дроць
На війні загинув житель Луківської громади, солдат Дроць Олександр Григорович, позивний «Мариман».

Про це повідомляють у Луківській громаді.

Олександр Дроць народився 21 травня 1975 року.
Військовослужбовець військової частини 3009 1 корпусу НГУ «Азов» (20 БрОП), електрик-моторист інженерного відділення маскування інженерно-маскувального взводу інженерної роти батальйону підтримки, віддав своє життя, захищаючи Україну.
17 вересня 2026 року Олександр загинув у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольною артилерією противника.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та своєму обов’язку — боронити Україну.

27 вересня 2026 року Луківська громада зустріне та проведе в останню путь свого Захисника.

Орієнтовний порядок прощання:

10:50 — зустріч загиблого в супроводі НПУ, коротка зупинка на в’їзді в селище.

11:20 — літія біля Храму Святої Параскеви, вул. Грушевського, 6, селище Луків.

Піша хода, до будинку Олександра вул. Залізнична, 22а, селище Луків.

12:20 — прощання з Героєм біля дому за адресою: вул. Залізнична, 22а, селище Луків.

Далі — піша хода до місця поховання. Поховання відбудеться на кладовищі селище Луків (станція).

"Запрошуємо жителів громади віддати останню шану Олександру Дроцю, провести його в останню путь та підтримати родину Захисника, в якого залишилися мама, діти, брати та сестра.
Просимо всіх, хто матиме можливість, долучитися до живого коридору пам’яті та пошани, принести живі квіти щоб встелити вулиці Грушевського, Незалежності, Старовижівська, Залізнична", - йдеться у повідомленні.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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