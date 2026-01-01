Загинув Герой з Волині Олександр Дроць
Сьогодні, 09:15
На війні загинув житель Луківської громади, солдат Дроць Олександр Григорович, позивний «Мариман».
Про це повідомляють у Луківській громаді.
Олександр Дроць народився 21 травня 1975 року.
Військовослужбовець військової частини 3009 1 корпусу НГУ «Азов» (20 БрОП), електрик-моторист інженерного відділення маскування інженерно-маскувального взводу інженерної роти батальйону підтримки, віддав своє життя, захищаючи Україну.
17 вересня 2026 року Олександр загинув у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольною артилерією противника.
Він до кінця залишався вірним військовій присязі та своєму обов’язку — боронити Україну.
27 вересня 2026 року Луківська громада зустріне та проведе в останню путь свого Захисника.
Орієнтовний порядок прощання:
10:50 — зустріч загиблого в супроводі НПУ, коротка зупинка на в’їзді в селище.
11:20 — літія біля Храму Святої Параскеви, вул. Грушевського, 6, селище Луків.
Піша хода, до будинку Олександра вул. Залізнична, 22а, селище Луків.
12:20 — прощання з Героєм біля дому за адресою: вул. Залізнична, 22а, селище Луків.
Далі — піша хода до місця поховання. Поховання відбудеться на кладовищі селище Луків (станція).
"Запрошуємо жителів громади віддати останню шану Олександру Дроцю, провести його в останню путь та підтримати родину Захисника, в якого залишилися мама, діти, брати та сестра.
Просимо всіх, хто матиме можливість, долучитися до живого коридору пам’яті та пошани, принести живі квіти щоб встелити вулиці Грушевського, Незалежності, Старовижівська, Залізнична", - йдеться у повідомленні.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомляють у Луківській громаді.
Олександр Дроць народився 21 травня 1975 року.
Військовослужбовець військової частини 3009 1 корпусу НГУ «Азов» (20 БрОП), електрик-моторист інженерного відділення маскування інженерно-маскувального взводу інженерної роти батальйону підтримки, віддав своє життя, захищаючи Україну.
17 вересня 2026 року Олександр загинув у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольною артилерією противника.
Він до кінця залишався вірним військовій присязі та своєму обов’язку — боронити Україну.
27 вересня 2026 року Луківська громада зустріне та проведе в останню путь свого Захисника.
Орієнтовний порядок прощання:
10:50 — зустріч загиблого в супроводі НПУ, коротка зупинка на в’їзді в селище.
11:20 — літія біля Храму Святої Параскеви, вул. Грушевського, 6, селище Луків.
Піша хода, до будинку Олександра вул. Залізнична, 22а, селище Луків.
12:20 — прощання з Героєм біля дому за адресою: вул. Залізнична, 22а, селище Луків.
Далі — піша хода до місця поховання. Поховання відбудеться на кладовищі селище Луків (станція).
"Запрошуємо жителів громади віддати останню шану Олександру Дроцю, провести його в останню путь та підтримати родину Захисника, в якого залишилися мама, діти, брати та сестра.
Просимо всіх, хто матиме можливість, долучитися до живого коридору пам’яті та пошани, принести живі квіти щоб встелити вулиці Грушевського, Незалежності, Старовижівська, Залізнична", - йдеться у повідомленні.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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