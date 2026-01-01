На ремонт двору в Ковелі витратять понад 16 млн





Тендер для пошуку підрядника оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 вересня, пишуть



Очікувана вартість робіт – 16 318 706 гривень. Як зазначено, джерело фінансування – місцевий бюджет.



Ремонт передбачатиме розбирання асфальтобетонних і щебеневих покриттів, видалення дерев, корчування пнів, улаштування дорожніх корит, встановлення бортових каменів, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню, улаштування покриттів з бруківки, посів газонів, встановлення дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, влаштування сміттєвих баків, облаштування дощоприймальної каналізації, встановлення металевої огорожі для КНС тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Поточний ремонт прибудинкових територій на вулицях Театральна, 32, Сагайдачного, 15 та бульварі Лесі Українки, 31, 33, 35 у Ковелі мають завершити до 30 вересня наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі запланували капітальний ремонт прибудинкових територій на вулицях Театральна, 32, Сагайдачного, 15, бульварі Лесі Українки, 31, 33, 35. На роботи витратять понад 16 мільйонів гривень.Тендер для пошуку підрядника оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 вересня, пишуть "Волинські новини" Очікувана вартість робіт – 16 318 706 гривень. Як зазначено, джерело фінансування – місцевий бюджет.Ремонт передбачатиме розбирання асфальтобетонних і щебеневих покриттів, видалення дерев, корчування пнів, улаштування дорожніх корит, встановлення бортових каменів, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню, улаштування покриттів з бруківки, посів газонів, встановлення дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, влаштування сміттєвих баків, облаштування дощоприймальної каналізації, встановлення металевої огорожі для КНС тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.Поточний ремонт прибудинкових територій на вулицях Театральна, 32, Сагайдачного, 15 та бульварі Лесі Українки, 31, 33, 35 у Ковелі мають завершити до 30 вересня наступного року.

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