Чому павуки «лізуть» у будинки восени: професорка з Волині пояснила, чи варто їх боятися





Чому павуки наближаються до людських осель, які види найчастіше можна зустріти в Луцьку та на Волині й чи становлять вони небезпеку для людей, журналістам Катерина Сухомлін.



За словами науковиці, біля людини павукам простіше знайти одразу дві необхідні умови — тепло та їжу. Поблизу житлових будинків є чимало комах, якими вони харчуються. Зокрема, павуки можуть ловити мух, що потрапляють у їхні павутинні сітки.



Водночас не всі павуки восени заходять саме всередину приміщень. Наприклад, павук-хрестовик переважно живе надворі — біля вікон, дверей та будинків. А от хатній павук пристосований саме до існування у приміщеннях: його можна зустріти в квартирах, сараях та інших будівлях.



За словами професорки, протягом теплого сезону павуки розмножуються, тому до осені їхня популяція природно збільшується. Крім того, восени люди можуть помічати маленьких павуків, яких вітер переносить на павутині — так вони заселяють нові місця.



«Їх не більше, їх так само. Просто іноді вони ховаються, іноді вони не ховаються», — зазначає Катерина Сухомлін.



Тому відчуття, що восени павуки буквально «лізуть у будинок», може бути пов’язане і з тим, що вони стають помітнішими. На це впливають умови самого помешкання та можливість комах потрапити всередину.



Зокрема, раніше павуків у будинках могло бути більше через відсутність москітних сіток. Зараз сітки на вікнах значно ускладнюють потрапляння всередину як павуків, так і комах, якими вони харчуються.



Також різниця є між містом і селом. У сільських будинках павуків може бути більше, тоді як у великих багатоквартирних будинках вони частіше оселяються у під'їздах та технічних приміщеннях.



«Ні павук-хрестовик, ні хатній павук ніяких інфекцій людині не передають».



Науковиця пояснює: павуки живуть поруч із людиною передусім тому, що тут є сприятливі умови та достатньо їжі. У помешканні завжди можуть знайтися дрібні комахи, якими вони харчуються.



Як зробити так, щоб павуків було менше



Найпростіший спосіб не дозволяти їм потрапляти до оселі — не знімати без потреби москітні сітки з вікон. Також варто стежити за порядком, дотримуватися правил гігієни та санітарії. За словами професорки, спеціальної потреби використовувати хімію саме проти павуків немає.



Тож якщо восени у квартирі з’явився павук, це не обов’язково означає, що в оселі їх раптом стало більше. Найімовірніше, він просто знайшов тут тепло, їжу та зручне місце для життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням осені волиняни можуть частіше помічати павуків у квартирах, будинках, підвалах та господарських приміщеннях. Водночас це не означає, що восени їх стає значно більше — вони просто стають помітнішими та шукають місця, де є тепло й достатньо їжі.Чому павуки наближаються до людських осель, які види найчастіше можна зустріти в Луцьку та на Волині й чи становлять вони небезпеку для людей, журналістам ВСН розповіла докторка біологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиЗа словами науковиці, біля людини павукам простіше знайти одразу дві необхідні умови — тепло та їжу. Поблизу житлових будинків є чимало комах, якими вони харчуються. Зокрема, павуки можуть ловити мух, що потрапляють у їхні павутинні сітки.Водночас не всі павуки восени заходять саме всередину приміщень. Наприклад, павук-хрестовик переважно живе надворі — біля вікон, дверей та будинків. А от хатній павук пристосований саме до існування у приміщеннях: його можна зустріти в квартирах, сараях та інших будівлях.За словами професорки, протягом теплого сезону павуки розмножуються, тому до осені їхня популяція природно збільшується. Крім того, восени люди можуть помічати маленьких павуків, яких вітер переносить на павутині — так вони заселяють нові місця.«Їх не більше, їх так само. Просто іноді вони ховаються, іноді вони не ховаються», — зазначає Катерина Сухомлін.Тому відчуття, що восени павуки буквально «лізуть у будинок», може бути пов’язане і з тим, що вони стають помітнішими. На це впливають умови самого помешкання та можливість комах потрапити всередину.Зокрема, раніше павуків у будинках могло бути більше через відсутність москітних сіток. Зараз сітки на вікнах значно ускладнюють потрапляння всередину як павуків, так і комах, якими вони харчуються.Також різниця є між містом і селом. У сільських будинках павуків може бути більше, тоді як у великих багатоквартирних будинках вони частіше оселяються у під'їздах та технічних приміщеннях.«Ні павук-хрестовик, ні хатній павук ніяких інфекцій людині не передають».Науковиця пояснює: павуки живуть поруч із людиною передусім тому, що тут є сприятливі умови та достатньо їжі. У помешканні завжди можуть знайтися дрібні комахи, якими вони харчуються.Найпростіший спосіб не дозволяти їм потрапляти до оселі — не знімати без потреби москітні сітки з вікон. Також варто стежити за порядком, дотримуватися правил гігієни та санітарії. За словами професорки, спеціальної потреби використовувати хімію саме проти павуків немає.Тож якщо восени у квартирі з’явився павук, це не обов’язково означає, що в оселі їх раптом стало більше. Найімовірніше, він просто знайшов тут тепло, їжу та зручне місце для життя.

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