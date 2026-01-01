У центрі Луцька продають триповерхову будівлю за $3,8 мільйона





Відповідне оголошення оприлюднили на популярному маркетплейсі, передає



Будівля розташована на вулиці Данила Галицького, 16б, в історичному центрі Луцька. Як зазначено в оголошенні, площа земельної ділянки становить 14,8 сотки.



Об'єкт має три поверхи та підвал. На території є двір із парковкою. До будівлі підведені центральний водопровід і каналізація, електроенергія та газ. Також є індивідуальне газове опалення, власний газорегуляторний пункт, а заявлена електрична потужність становить 145 кВт.



Журналісти ВСН дізналися, що попередньо приміщення планували використовувати як стоматологічну поліклініку, однак цей задум не реалізували.



«Нічого там не було. Це просто новий будинок. Планували стоматологічну поліклініку, але не зрослося. Ремонту там немає, голі стіни. Все що завгодно можна зробити», — розповів власник.



За його словами, будівлю можна адаптувати під інший вид діяльності. Остаточного ремонту всередині немає, тому майбутній власник зможе облаштувати приміщення відповідно до своїх потреб.



Вартість будівлі становить 3 800 000 доларів США. Продаж заявлений без комісії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька виставили на продаж триповерхову адміністративну будівлю площею понад 2,3 тисячі квадратних метрів за 3,8 мільйона доларів. Об’єкт розташований на вулиці Данила Галицького, 16б, має підвал, парковку та земельну ділянку площею 14,8 сотки. Раніше приміщення планували облаштувати під стоматологічну поліклініку, однак задум не реалізували — всередині залишилися голі стіни.Відповідне оголошення оприлюднили на популярному маркетплейсі, передає ВСН Будівля розташована на вулиці Данила Галицького, 16б, в історичному центрі Луцька. Як зазначено в оголошенні, площа земельної ділянки становить 14,8 сотки.Об'єкт має три поверхи та підвал. На території є двір із парковкою. До будівлі підведені центральний водопровід і каналізація, електроенергія та газ. Також є індивідуальне газове опалення, власний газорегуляторний пункт, а заявлена електрична потужність становить 145 кВт.Журналісти ВСН дізналися, що попередньо приміщення планували використовувати як стоматологічну поліклініку, однак цей задум не реалізували.«Нічого там не було. Це просто новий будинок. Планували стоматологічну поліклініку, але не зрослося. Ремонту там немає, голі стіни. Все що завгодно можна зробити», — розповів власник.За його словами, будівлю можна адаптувати під інший вид діяльності. Остаточного ремонту всередині немає, тому майбутній власник зможе облаштувати приміщення відповідно до своїх потреб.Вартість будівлі становить 3 800 000 доларів США. Продаж заявлений без комісії.

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