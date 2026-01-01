НАЗК перевірить посадовця Ковельського ТЦК після звернення відповідної комісії

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після звернення Тимчасової слідчої комісії.Таку відповідь ТСК отримала від НАЗК після звернення щодо свідчень, які комісії надав місцевий житель.У ТСК зазначили, що передають правоохоронним органам усю інформацію, отриману під час засідань та поза ними. За словами комісії, це вже дає результати у вигляді перевірок, кримінальних проваджень та покарань для тих, хто вчиняє злочини проти громадян України.У комісії заявили, що й надалі продовжуватимуть антикорупційну діяльність та відстоюватимуть права громадян України.Про це повідомив депутат ВРУу своєму телеграм-каналі.НАЗК виявило порушення у 100% перевірених декларацій чиновників.