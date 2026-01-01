НАЗК перевірить посадовця Ковельського ТЦК після звернення відповідної комісії
Сьогодні, 17:15
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після звернення Тимчасової слідчої комісії.
Таку відповідь ТСК отримала від НАЗК після звернення щодо свідчень, які комісії надав місцевий житель.
У ТСК зазначили, що передають правоохоронним органам усю інформацію, отриману під час засідань та поза ними. За словами комісії, це вже дає результати у вигляді перевірок, кримінальних проваджень та покарань для тих, хто вчиняє злочини проти громадян України.
У комісії заявили, що й надалі продовжуватимуть антикорупційну діяльність та відстоюватимуть права громадян України.
Про це повідомив депутат ВРУ Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
НАЗК виявило порушення у 100% перевірених декларацій чиновників.
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Таку відповідь ТСК отримала від НАЗК після звернення щодо свідчень, які комісії надав місцевий житель.
У ТСК зазначили, що передають правоохоронним органам усю інформацію, отриману під час засідань та поза ними. За словами комісії, це вже дає результати у вигляді перевірок, кримінальних проваджень та покарань для тих, хто вчиняє злочини проти громадян України.
У комісії заявили, що й надалі продовжуватимуть антикорупційну діяльність та відстоюватимуть права громадян України.
Про це повідомив депутат ВРУ Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
НАЗК виявило порушення у 100% перевірених декларацій чиновників.
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НАЗК перевірить посадовця Ковельського ТЦК після звернення відповідної комісії
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