НАЗК перевірить посадовця Ковельського ТЦК після звернення відповідної комісії

НАЗК перевірить посадовця Ковельського ТЦК після звернення відповідної комісії
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після звернення Тимчасової слідчої комісії.

Таку відповідь ТСК отримала від НАЗК після звернення щодо свідчень, які комісії надав місцевий житель.

У ТСК зазначили, що передають правоохоронним органам усю інформацію, отриману під час засідань та поза ними. За словами комісії, це вже дає результати у вигляді перевірок, кримінальних проваджень та покарань для тих, хто вчиняє злочини проти громадян України.

У комісії заявили, що й надалі продовжуватимуть антикорупційну діяльність та відстоюватимуть права громадян України.

Про це повідомив депутат ВРУ Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

НАЗК перевірить посадовця Ковельського ТЦК після звернення відповідної комісії


НАЗК виявило порушення у 100% перевірених декларацій чиновників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ТСК ВРУ, ТЦК, Ковель, корупція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США не включили ракети для Patriot до нового пакету допомоги Україні, - Reuters
Сьогодні, 18:12
НАЗК перевірить посадовця Ковельського ТЦК після звернення відповідної комісії
Сьогодні, 17:15
Як зберігати яблука довго: що робити, щоб вони не псувалися
Сьогодні, 16:13
FPV-дрон забрав життя військового із Волині Юрія Шпака
Сьогодні, 15:08
У центрі Луцька продають триповерхову будівлю за $3,8 мільйона
Сьогодні, 14:09
Медіа
відео
1/8