На Волині ще одна школа призупинила роботу

На Волині ще одна школа призупинила роботу
У Секунській початковій школі Дубівської сільської ради Волинської області призупинили освітній процес.

Відповідне рішення, яке оприлюднили на сайті громади, ухвалила Дубівська сільська рада – причиною стала фактична відсутність учнів та учителів станом на 1 вересня 2026 року, передає Район.Стара Вижівка.

«У період підготовки до 2026/2027 навчального року батьки (законні представники) здобувачів освіти прийняли рішення про продовження навчання дітей в інших закладах загальної середньої освіти громади. Особові справи здобувачів освіти передали до відповідних закладів освіти. У результаті станом на 1 вересня 2026 року у Секунській початковій школі фактично відсутні здобувачі освіти, а контингент становить нуль осіб. За таких обставин здійснення освітнього процесу в закладі освіти є фактично неможливим», − ідеться у пояснювальній записці до рішення.

Трудові відносини з працівниками Секунської початкової школи припинили 31 серпня 2026 року.

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Теги: школа, закриття, Волинь
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