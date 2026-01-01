Трамп закликав Зеленського домовитися з Путіним

Дональд Трамп прагне укладення мирної угоди між Україною та Росією для якнайшвидшого завершення війни.



Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє



Американський політик укотре висловив надію на переговори між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни.



"Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він домовився. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", - наголосив Трамп.



За його словами, обидва лідери мають піти на переговори та знайти компроміс для завершення бойових дій.



Нагадаємо, що Путін у черговий раз зробив цинічну заяву про нібито готовність Москви повернутися до мирного діалогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпрагне укладення мирної угоди між Україною та Росією для якнайшвидшого завершення війни.Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ClashReport.Американський політик укотре висловив надію на переговори між президентом Україниі російським диктаторомдля врегулювання війни."Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він домовився. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", - наголосив Трамп.За його словами, обидва лідери мають піти на переговори та знайти компроміс для завершення бойових дій.Нагадаємо, що Путін у черговий раз зробив цинічну заяву про нібито готовність Москви повернутися до мирного діалогу.

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