Трамп закликав Зеленського домовитися з Путіним

Трамп закликав Зеленського домовитися з Путіним
Президент США Дональд Трамп прагне укладення мирної угоди між Україною та Росією для якнайшвидшого завершення війни.

Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ClashReport.

Американський політик укотре висловив надію на переговори між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни.

"Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він домовився. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", - наголосив Трамп.

За його словами, обидва лідери мають піти на переговори та знайти компроміс для завершення бойових дій.

Нагадаємо, що Путін у черговий раз зробив цинічну заяву про нібито готовність Москви повернутися до мирного діалогу.

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Теги: війна, росія, Путін
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