27 вересня на Волині: гортаючи календар

27 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження уродженця Луцька - українського журналіста, публіциста, поета, прозаїка, перекладача, почесного президента Українського ПЕН-клубу, кандидата політичних наук Миколи Рябчука (на фото).

27 вересня 1892 року народився математик Михайло Кравчук у селі Човниця Волинської губернії (нині Луцького району Волинської області). 23 вересня 1938 року вченого засудили до 20 років в'язниці, а в 1942 році він помер на Колимі.

15 вересня 1956 року за низьку раніше безуспішних клопотань дружини — Есфірі Кравчук, вченого реабілітували «за відсутністю складу злочину», а в 1992 році поновили в складі дійсних членів Академії наук України.

За православним календарем іменини відзначають: Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

ВолиньPost вітає всіх іменників цього дня та бажає міцного здоров'я і харчування.

Сьогодні, 27 вересня, у світі відзначають День туризму.

У Луцьку цього дня в 1990 році відбулося вперше, після більш як сорокалітнього перерви, римсько-католицьке Богослужіння у костелі.

27 вересня 2006 року почесним лучанином став волинський письменник і журналіст Іван Корсак.

27 вересня 2011 року – у Луцьку відкрили Музей історії Луцького Хрестовоздвиженського братства.

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Теги: день народження, свята, іменини
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