На Волині перевірятимуть газові мережі: адреси та дати
Сьогодні, 16:28
Фахівці газової служби здійснюватимуть на Волині технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Роботи заплановані на жовтень.
Так, перевірка відбудеться у 102 будинках різних населених пунктів обасті, - повідомляють на офіційній сайті обласної філії «Газорозподільних мереж України» .
Під час техобслуговування газовики перевірять герметичність газопроводів, стан запірних пристроїв, виявлять можливі витоки газу та усуватимуть їх. Далі публікуємо графік техобслуговування відповідно до районів.
Володимирський район
м. Нововолинськ, Шахтарський, 1 — 01.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 10 — 15.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 11 — 16.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 12 — 09.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 13 — 20.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 14 — 21.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 15 — 22.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 17 — 26.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 18 — 26.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 19 — 28.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 2 — 05.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 20 — 29.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 3 — 06.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 4 — 7-8.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 6 — 12.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 7 — 13.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 8 — 14.10.2026
м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 27 — 01.10.2026
м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 30А — 01.10.2026
м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 83 — 01.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 1 — 05.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 7 — 05.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 17 — 05.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 26 — 05.10.2026
м. Володимир, Дулібська, 6 — 02.10.2026
м. Володимир, Князя Василька, 14 — 06.10.2026
м. Володимир, Князя Всеволода, 2 — 06.10.2026
м. Володимир, Михайла Старицького, 49 — 02.10.2026
м. Володимир, Соборна, 10 — 07.10.2026
м. Володимир, Соборна, 15 — 07.10.2026
м. Володимир, Соборна, 17 — 07.10.2026
м. Володимир, Соборна, 21 — 07.10.2026
м. Володимир, Озерна, 10 — 06.10.2026
м. Володимир, Підзамче, 11 — 06.10.2026
м. Володимир, Праведників народів світу, 3 — 02.10.2026
Ковельський район
смт. Люблинець, Будівельників, 2 — 01.10.2026
смт. Люблинець, Грушевського, 2 — 21-22.10.2026
смт. Люблинець, Грушевського, 6 — 23-26.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 1 — 05.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 13 — 05.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 3 — 06.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 4 — 07.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 9 — 19-20.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 1 — 08.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 11 — 09.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 13 — 12.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 15 — 13.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 2 — 27-30.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 3 — 14.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 5 — 15.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 64/А — 16.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 2 — 02.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 64 — 02.10.2026
Луцький район
м. Луцьк, Конякіна, 10/А — 01.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 11 — 14.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 11/А — 14.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 12 — 05.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 12/А — 05.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 12/Б — 05.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 14/А — 06.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 14/Б — 07.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 15 — 15.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 17 — 15.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 19 — 19.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 21 — 19.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 23 — 20.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 25 — 20.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 25/А — 20.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 27 — 21.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 29 — 21.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 29/А — 22.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 29/Б — 22.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 31 — 26.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 33 — 27.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 37 — 28.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 37/А — 29.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 6 — 01.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 7 — 08.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 9 — 08.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 9/А — 12.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 9/Б — 13.10.2026
м.Ківерці, Комунальна, 11 — 01.10.2026
м.Ківерці, Шкільна, 6 — 05.10.2026
с.Дачне, Залізнична, 5а — 07.10.2026
м. Ківерці, Академіка Кравчука, 11 — 08.10.2026
м. Ківерці, Академіка Філатова, 5 — 08.10.2026
м. Ківерці, Луцька, 24 — 19.10.2026
м. Ківерці, Луцька, 25 — 19.10.2026
м. Ківерці, Незалежності, 6 — 21.10.2026
м. Ківерці, Незалежності, 23 — 21.10.2026
Камінь-Каширський район
м. Камінь-Каширський, Чкалова, 7 — 06-08.10.2026
смт. Любешів, Незалежності, 31 — 15.10.2026
смт. Любешів, Незалежності, 82 — 13.10.2026
с. Хотешів, Любомирка, 4 — 20-21.10.2026
с. Підцир'я, Валерія Савчука, 2 — 27.10.2026
с. Буцинь, Молодiжна, 45 — 22.10.2026
с. Буцинь, Вишнева (Комсомольська), 5 — 29-30.2026
смт. Ратне, Свободи, 2— 06-07.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 4 — 08-09.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 22 — 15-16.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 23 — 20-21.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 16 — 13-14.10.2026
Як раніше повідомляли у Волинській філії «Газмережі», паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті «Газмережі».
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Так, перевірка відбудеться у 102 будинках різних населених пунктів обасті, - повідомляють на офіційній сайті обласної філії «Газорозподільних мереж України» .
Під час техобслуговування газовики перевірять герметичність газопроводів, стан запірних пристроїв, виявлять можливі витоки газу та усуватимуть їх. Далі публікуємо графік техобслуговування відповідно до районів.
Володимирський район
м. Нововолинськ, Шахтарський, 1 — 01.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 10 — 15.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 11 — 16.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 12 — 09.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 13 — 20.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 14 — 21.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 15 — 22.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 17 — 26.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 18 — 26.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 19 — 28.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 2 — 05.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 20 — 29.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 3 — 06.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 4 — 7-8.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 6 — 12.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 7 — 13.10.2026
м. Нововолинськ, Шахтарський, 8 — 14.10.2026
м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 27 — 01.10.2026
м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 30А — 01.10.2026
м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 83 — 01.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 1 — 05.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 7 — 05.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 17 — 05.10.2026
м. Володимир, Гайдамацька, 26 — 05.10.2026
м. Володимир, Дулібська, 6 — 02.10.2026
м. Володимир, Князя Василька, 14 — 06.10.2026
м. Володимир, Князя Всеволода, 2 — 06.10.2026
м. Володимир, Михайла Старицького, 49 — 02.10.2026
м. Володимир, Соборна, 10 — 07.10.2026
м. Володимир, Соборна, 15 — 07.10.2026
м. Володимир, Соборна, 17 — 07.10.2026
м. Володимир, Соборна, 21 — 07.10.2026
м. Володимир, Озерна, 10 — 06.10.2026
м. Володимир, Підзамче, 11 — 06.10.2026
м. Володимир, Праведників народів світу, 3 — 02.10.2026
Ковельський район
смт. Люблинець, Будівельників, 2 — 01.10.2026
смт. Люблинець, Грушевського, 2 — 21-22.10.2026
смт. Люблинець, Грушевського, 6 — 23-26.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 1 — 05.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 13 — 05.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 3 — 06.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 4 — 07.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 9 — 19-20.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 1 — 08.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 11 — 09.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 13 — 12.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 15 — 13.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 2 — 27-30.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 3 — 14.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 5 — 15.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 64/А — 16.10.2026
смт. Люблинець, Лесі Українки, 2 — 02.10.2026
смт. Люблинець, Незалежності, 64 — 02.10.2026
Луцький район
м. Луцьк, Конякіна, 10/А — 01.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 11 — 14.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 11/А — 14.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 12 — 05.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 12/А — 05.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 12/Б — 05.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 14/А — 06.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 14/Б — 07.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 15 — 15.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 17 — 15.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 19 — 19.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 21 — 19.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 23 — 20.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 25 — 20.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 25/А — 20.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 27 — 21.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 29 — 21.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 29/А — 22.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 29/Б — 22.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 31 — 26.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 33 — 27.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 37 — 28.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 37/А — 29.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 6 — 01.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 7 — 08.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 9 — 08.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 9/А — 12.10.2026
м. Луцьк, Конякіна, 9/Б — 13.10.2026
м.Ківерці, Комунальна, 11 — 01.10.2026
м.Ківерці, Шкільна, 6 — 05.10.2026
с.Дачне, Залізнична, 5а — 07.10.2026
м. Ківерці, Академіка Кравчука, 11 — 08.10.2026
м. Ківерці, Академіка Філатова, 5 — 08.10.2026
м. Ківерці, Луцька, 24 — 19.10.2026
м. Ківерці, Луцька, 25 — 19.10.2026
м. Ківерці, Незалежності, 6 — 21.10.2026
м. Ківерці, Незалежності, 23 — 21.10.2026
Камінь-Каширський район
м. Камінь-Каширський, Чкалова, 7 — 06-08.10.2026
смт. Любешів, Незалежності, 31 — 15.10.2026
смт. Любешів, Незалежності, 82 — 13.10.2026
с. Хотешів, Любомирка, 4 — 20-21.10.2026
с. Підцир'я, Валерія Савчука, 2 — 27.10.2026
с. Буцинь, Молодiжна, 45 — 22.10.2026
с. Буцинь, Вишнева (Комсомольська), 5 — 29-30.2026
смт. Ратне, Свободи, 2— 06-07.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 4 — 08-09.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 22 — 15-16.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 23 — 20-21.10.2026
смт. Ратне, Свободи, 16 — 13-14.10.2026
Як раніше повідомляли у Волинській філії «Газмережі», паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті «Газмережі».
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