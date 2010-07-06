На Волині перевірятимуть газові мережі: адреси та дати

Фахівці газової служби здійснюватимуть на Волині технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Роботи заплановані на жовтень.Так, перевірка відбудеться у 102 будинках різних населених пунктів обасті, - повідомляють на офіційній сайті обласної філії «Газорозподільних мереж України» .Під час техобслуговування газовики перевірять герметичність газопроводів, стан запірних пристроїв, виявлять можливі витоки газу та усуватимуть їх. Далі публікуємо графік техобслуговування відповідно до районів.Володимирський районм. Нововолинськ, Шахтарський, 1 — 01.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 10 — 15.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 11 — 16.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 12 — 09.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 13 — 20.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 14 — 21.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 15 — 22.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 17 — 26.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 18 — 26.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 19 — 28.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 2 — 05.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 20 — 29.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 3 — 06.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 4 — 7-8.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 6 — 12.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 7 — 13.10.2026м. Нововолинськ, Шахтарський, 8 — 14.10.2026м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 27 — 01.10.2026м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 30А — 01.10.2026м. Володимир, 14-ї Князівської бригади, 83 — 01.10.2026м. Володимир, Гайдамацька, 1 — 05.10.2026м. Володимир, Гайдамацька, 7 — 05.10.2026м. Володимир, Гайдамацька, 17 — 05.10.2026м. Володимир, Гайдамацька, 26 — 05.10.2026м. Володимир, Дулібська, 6 — 02.10.2026м. Володимир, Князя Василька, 14 — 06.10.2026м. Володимир, Князя Всеволода, 2 — 06.10.2026м. Володимир, Михайла Старицького, 49 — 02.10.2026м. Володимир, Соборна, 10 — 07.10.2026м. Володимир, Соборна, 15 — 07.10.2026м. Володимир, Соборна, 17 — 07.10.2026м. Володимир, Соборна, 21 — 07.10.2026м. Володимир, Озерна, 10 — 06.10.2026м. Володимир, Підзамче, 11 — 06.10.2026м. Володимир, Праведників народів світу, 3 — 02.10.2026Ковельський районсмт. Люблинець, Будівельників, 2 — 01.10.2026смт. Люблинець, Грушевського, 2 — 21-22.10.2026смт. Люблинець, Грушевського, 6 — 23-26.10.2026смт. Люблинець, Лесі Українки, 1 — 05.10.2026смт. Люблинець, Лесі Українки, 13 — 05.10.2026смт. Люблинець, Лесі Українки, 3 — 06.10.2026смт. Люблинець, Лесі Українки, 4 — 07.10.2026смт. Люблинець, Лесі Українки, 9 — 19-20.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 1 — 08.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 11 — 09.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 13 — 12.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 15 — 13.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 2 — 27-30.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 3 — 14.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 5 — 15.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 64/А — 16.10.2026смт. Люблинець, Лесі Українки, 2 — 02.10.2026смт. Люблинець, Незалежності, 64 — 02.10.2026Луцький районм. Луцьк, Конякіна, 10/А — 01.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 11 — 14.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 11/А — 14.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 12 — 05.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 12/А — 05.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 12/Б — 05.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 14/А — 06.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 14/Б — 07.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 15 — 15.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 17 — 15.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 19 — 19.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 21 — 19.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 23 — 20.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 25 — 20.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 25/А — 20.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 27 — 21.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 29 — 21.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 29/А — 22.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 29/Б — 22.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 31 — 26.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 33 — 27.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 37 — 28.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 37/А — 29.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 6 — 01.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 7 — 08.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 9 — 08.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 9/А — 12.10.2026м. Луцьк, Конякіна, 9/Б — 13.10.2026м.Ківерці, Комунальна, 11 — 01.10.2026м.Ківерці, Шкільна, 6 — 05.10.2026с.Дачне, Залізнична, 5а — 07.10.2026м. Ківерці, Академіка Кравчука, 11 — 08.10.2026м. Ківерці, Академіка Філатова, 5 — 08.10.2026м. Ківерці, Луцька, 24 — 19.10.2026м. Ківерці, Луцька, 25 — 19.10.2026м. Ківерці, Незалежності, 6 — 21.10.2026м. Ківерці, Незалежності, 23 — 21.10.2026Камінь-Каширський районм. Камінь-Каширський, Чкалова, 7 — 06-08.10.2026смт. Любешів, Незалежності, 31 — 15.10.2026смт. Любешів, Незалежності, 82 — 13.10.2026с. Хотешів, Любомирка, 4 — 20-21.10.2026с. Підцир'я, Валерія Савчука, 2 — 27.10.2026с. Буцинь, Молодiжна, 45 — 22.10.2026с. Буцинь, Вишнева (Комсомольська), 5 — 29-30.2026смт. Ратне, Свободи, 2— 06-07.10.2026смт. Ратне, Свободи, 4 — 08-09.10.2026смт. Ратне, Свободи, 22 — 15-16.10.2026смт. Ратне, Свободи, 23 — 20-21.10.2026смт. Ратне, Свободи, 16 — 13-14.10.2026Як раніше повідомляли у Волинській філії «Газмережі», паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті «Газмережі».