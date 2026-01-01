Деякі українці можуть отримати пенсію за 6 місяців наперед





Про це в коментарі Ольга Хомич.



Юристка звернула увагу, що аванс можливий лише тоді, коли людина офіційно знімається з реєстрації в Україні і оформлює виїзд на постійне місце проживання за кордон.



"За заявою пенсіонера йому можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні", - розповіла Хомич.



Фонд у такому разі закриває поточні виплати одноразовим авансом і надалі не продовжує щомісячні перекази автоматично.



Чим це відрізняється від проживання за кордоном

Є й інша ситуація, яку часто плутають з офіційним виїздом - коли людина просто живе за межами України, формально не знімаючись з обліку. Тоді про жодний аванс не йдеться, і пенсію продовжують нараховувати на загальних умовах.



"Навіть після такого виїзду з обліку право на подальшу виплату за людиною юридично зберігається, а не згасає назавжди", - підкреслила адвокат.



Чи можна втратити пенсію назавжди після авансу

Раніше друга частина статті 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вимагала, щоб надалі, вже під час проживання за кордоном, пенсія виплачувалася лише за наявності міжнародного договору з відповідною країною.



"Ці норми Конституційний Суд визнав неконституційними рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009, і вони втратили чинність з дня ухвалення рішення", - зазначила Хомич.



На практиці ж фонд нерідко трактує зняття з обліку і одноразову виплату як остаточне закриття пенсійної справи, хоча юридично це не так.



Що каже судова практика

"Право на пенсію за такими людьми зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна без жодних обмежень у часі, бо не платити свого часу перестала держава, а не пенсіонер з власної вини", - пояснила Хомич.



Верховний Суд регулярно підтверджує це у справах людей, які виїхали за кордон ще в дев'яностих роках чи навіть раніше, а поновлену пенсію індексують так само, як і тим, хто лишився в Україні.



Що робити, якщо фонд відмовляється визнавати право

офіційно зняти з обліку в Україні - тоді можна отримати аванс за шість місяців одразу;

за потреби підтвердити особу через "Дію", відеозв'язок або консульство;

якщо ПФУ відмовляє в подальших виплатах - звертатися до суду, практика там на боці людей.



"Практика в таких справах стабільно на боці людей", - підсумувала Хомич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі пенсінери в Україні можуть отримати пенсію одразу за 6 місяців наперед - але спрацьовує це лише за однієї умови.Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича"Юристка звернула увагу, що аванс можливий лише тоді, коли людина офіційно знімається з реєстрації в Україні і оформлює виїзд на постійне місце проживання за кордон."За заявою пенсіонера йому можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні", - розповіла Хомич.Фонд у такому разі закриває поточні виплати одноразовим авансом і надалі не продовжує щомісячні перекази автоматично.Чим це відрізняється від проживання за кордономЄ й інша ситуація, яку часто плутають з офіційним виїздом - коли людина просто живе за межами України, формально не знімаючись з обліку. Тоді про жодний аванс не йдеться, і пенсію продовжують нараховувати на загальних умовах."Навіть після такого виїзду з обліку право на подальшу виплату за людиною юридично зберігається, а не згасає назавжди", - підкреслила адвокат.Раніше друга частина статті 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вимагала, щоб надалі, вже під час проживання за кордоном, пенсія виплачувалася лише за наявності міжнародного договору з відповідною країною."Ці норми Конституційний Суд визнав неконституційними рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009, і вони втратили чинність з дня ухвалення рішення", - зазначила Хомич.На практиці ж фонд нерідко трактує зняття з обліку і одноразову виплату як остаточне закриття пенсійної справи, хоча юридично це не так."Право на пенсію за такими людьми зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна без жодних обмежень у часі, бо не платити свого часу перестала держава, а не пенсіонер з власної вини", - пояснила Хомич.Верховний Суд регулярно підтверджує це у справах людей, які виїхали за кордон ще в дев'яностих роках чи навіть раніше, а поновлену пенсію індексують так само, як і тим, хто лишився в Україні.Що робити, якщо фонд відмовляється визнавати правоофіційно зняти з обліку в Україні - тоді можна отримати аванс за шість місяців одразу;за потреби підтвердити особу через "Дію", відеозв'язок або консульство;якщо ПФУ відмовляє в подальших виплатах - звертатися до суду, практика там на боці людей."Практика в таких справах стабільно на боці людей", - підсумувала Хомич.

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