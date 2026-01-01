Курс валют на 28 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 вересня. Долар втратив у ціні 13 коп. Євро додав 1 коп. Вартість злотого зросла на 3 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,84 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,13 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (+3 коп.)
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Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,84 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,13 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (+3 коп.)
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