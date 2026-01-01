Волинянка виростила кілограмову картоплину

Волинянка виростила кілограмову картоплину
Осінь цьогоріч не перестає дивувати своїми дарами. Черговою несподіванкою для господарів стала картоплина вагою один кілограм, яка виросла на полі Марії Кошелюк із Погулянки.

Бульбу тут садять щороку, однак такої великої, каже Марія Адамівна, ще не доводилося збирати, передає «Нове життя».

Картопля зародила хороша. Учора викопали, а нині, коли перебирали, побачили в купі таку велику. Вирішили зважити. А вона – аж кілограм, – із захватом розповідає господиня.

Волинянка виростила кілограмову картоплину


Знахідка неабияк здивувала родину, адже навіть серед цьогорічного врожаю, який загалом порадував, така бульба виявилася справжнім велетнем. Схоже, земля цього року справді вирішила потішити господарів.

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Теги: картопля, рекорд, Волинь
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