Волинянка виростила кілограмову картоплину
Сьогодні, 22:12
Осінь цьогоріч не перестає дивувати своїми дарами. Черговою несподіванкою для господарів стала картоплина вагою один кілограм, яка виросла на полі Марії Кошелюк із Погулянки.
Бульбу тут садять щороку, однак такої великої, каже Марія Адамівна, ще не доводилося збирати, передає «Нове життя».
Картопля зародила хороша. Учора викопали, а нині, коли перебирали, побачили в купі таку велику. Вирішили зважити. А вона – аж кілограм, – із захватом розповідає господиня.
Знахідка неабияк здивувала родину, адже навіть серед цьогорічного врожаю, який загалом порадував, така бульба виявилася справжнім велетнем. Схоже, земля цього року справді вирішила потішити господарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бульбу тут садять щороку, однак такої великої, каже Марія Адамівна, ще не доводилося збирати, передає «Нове життя».
Картопля зародила хороша. Учора викопали, а нині, коли перебирали, побачили в купі таку велику. Вирішили зважити. А вона – аж кілограм, – із захватом розповідає господиня.
Знахідка неабияк здивувала родину, адже навіть серед цьогорічного врожаю, який загалом порадував, така бульба виявилася справжнім велетнем. Схоже, земля цього року справді вирішила потішити господарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка виростила кілограмову картоплину
Сьогодні, 22:12
У Луцькому районі жінка колекціонує 400 сортів помідорів
Сьогодні, 21:15
На Волині судили вірянина, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання
Сьогодні, 20:11
УБД можуть повернути 100% вартості автоцивілки через «Дію»
Сьогодні, 19:25