Волинянка виростила кілограмову картоплину

Марії Кошелюк із Погулянки.



Бульбу тут садять щороку, однак такої великої, каже Марія Адамівна, ще не доводилося збирати, передає



Картопля зародила хороша. Учора викопали, а нині, коли перебирали, побачили в купі таку велику. Вирішили зважити. А вона – аж кілограм, – із захватом розповідає господиня.







Знахідка неабияк здивувала родину, адже навіть серед цьогорічного врожаю, який загалом порадував, така бульба виявилася справжнім велетнем. Схоже, земля цього року справді вирішила потішити господарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінь цьогоріч не перестає дивувати своїми дарами. Черговою несподіванкою для господарів стала картоплина вагою один кілограм, яка виросла на полііз Погулянки.Бульбу тут садять щороку, однак такої великої, каже Марія Адамівна, ще не доводилося збирати, передає «Нове життя» Картопля зародила хороша. Учора викопали, а нині, коли перебирали, побачили в купі таку велику. Вирішили зважити. А вона – аж кілограм, – із захватом розповідає господиня.Знахідка неабияк здивувала родину, адже навіть серед цьогорічного врожаю, який загалом порадував, така бульба виявилася справжнім велетнем. Схоже, земля цього року справді вирішила потішити господарів.

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