У Луцькому районі жінка колекціонує 400 сортів помідорів

У Луцькому районі жінка колекціонує 400 сортів помідорів
Мешканка села Гірка Полонка Наталія Боярчук понад 15 років займається колекціонуванням та вирощуванням рідкісних сортів томатів. Сьогодні у її доробку близько 400 різновидів цієї культури.

Один із головних секретів високого врожаю та здоров’я рослин — якісний ґрунт. Для вирощування розсади Наталія Боярчук використовує біогумус, який виготовляє власноруч за допомогою каліфорнійських черв'яків.

Про це пише видання Боратин24.

На городі господині немає звичних одноманітних насаджень. Тут можна побачити томати найрізноманітніших відтінків — від традиційних червоних, рожевих та жовтих до бордових і майже чорних. Форми плодів також дивують: є круглі, видовжені та схожі на болгарський перець, а окремі томати виростають справжніми гігантами.

Щороку волинянка обирає частину своєї колекції для висаджування, випробовує нові сорти та спостерігає за тим, як рослини адаптуються до місцевого клімату. Серед фаворитів колекціонерки — сорт «Загадка природи», який вирізняється великими, соковитими плодами з багатобарвним забарвленням та чудовим смаком.

Крім того, господиня має у доробку сорти, які дозволяють смакувати свіжими овочами навіть узимку. Зелені плоди цих томатів вона обриває перед настанням перших заморозків та розкладає в один шар — у такому вигляді вони поступово дозрівають і зберігаються аж до січня.

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Теги: поміори, колекція, Волинь
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