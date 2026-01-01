УБД можуть повернути 100% вартості автоцивілки через «Дію»





Про це повідомляє



Хто може отримати компенсацію

Скористатися програмою можуть ветерани, які мають:



посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в "Дії";

статус повнолітньої особи;

підтверджений РНОКПП у "Дії";

чинний договір автоцивілки, оформлений зі знижкою для ветеранів.

Також є вимоги до автомобіля. Його не можна використовувати для перевезення пасажирів чи вантажів з комерційною метою. Об'єм двигуна не повинен перевищувати 2500 куб. см, а для електромобіля потужність має бути до 100 кВт.



Важлива умова

Страховий поліс має бути оформлений у страховій компанії, яка є членом МТСБУ. При цьому в договорі повинна бути застосована саме пільга для ветеранів.



Якщо автоцивілку оформити без пільги, компенсацію за неї отримати не можна.



Перевірити перелік страхових компаній можна на сайті МТСБУ.



Як оформити компенсацію

Подати заявку можна в "Дії":



Відкрити розділ "Ветеран PRO".

Обрати послугу "Компенсація автоцивілки".

Перевірити та підтвердити дані.

Обрати або відкрити картку "Дія" для отримання виплати.

Перевірити IBAN.

Дочекатися результату перевірки.

Система автоматично перевіряє інформацію про ветерана, автомобіль та страховий поліс у відповідних реєстрах.



Коли компенсацію не виплатять

Компенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки протягом календарного року. Поліс має бути чинним на момент подання заявки.



Також система перевіряє, чи є автомобіль та його власник у відповідному реєстрі МВС, а інформація про договір - у базі МТСБУ.



Якщо після отримання компенсації ветеран стане винуватцем ДТП, наступного року скористатися пільговою автоцивілкою він не зможе.



Що робити, якщо "Дія" не приймає заявку

Найчастіше проблема може виникати через невідповідність даних у державних реєстрах. У такому разі варто перевірити чинність поліса, РНОКПП, VIN автомобіля та інформацію про пільговий статус.



Якщо помилка стосується страхового поліса, потрібно звернутися до страхової компанії, щоб вона виправила дані в системі МТСБУ. Якщо не знаходиться інформація про автомобіль або його технічні характеристики, слід звернутися до сервісного центру МВС.



Після виправлення даних заявку можна подати повторно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Спочатку страхова робить 50% знижку на поліс, а другу половину його вартості держава компенсує через "Дію".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.Скористатися програмою можуть ветерани, які мають:посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в "Дії";статус повнолітньої особи;підтверджений РНОКПП у "Дії";чинний договір автоцивілки, оформлений зі знижкою для ветеранів.Також є вимоги до автомобіля. Його не можна використовувати для перевезення пасажирів чи вантажів з комерційною метою. Об'єм двигуна не повинен перевищувати 2500 куб. см, а для електромобіля потужність має бути до 100 кВт.Важлива умоваСтраховий поліс має бути оформлений у страховій компанії, яка є членом МТСБУ. При цьому в договорі повинна бути застосована саме пільга для ветеранів.Якщо автоцивілку оформити без пільги, компенсацію за неї отримати не можна.Перевірити перелік страхових компаній можна на сайті МТСБУ.Як оформити компенсаціюПодати заявку можна в "Дії":Відкрити розділ "Ветеран PRO".Обрати послугу "Компенсація автоцивілки".Перевірити та підтвердити дані.Обрати або відкрити картку "Дія" для отримання виплати.Перевірити IBAN.Дочекатися результату перевірки.Система автоматично перевіряє інформацію про ветерана, автомобіль та страховий поліс у відповідних реєстрах.Коли компенсацію не виплатятьКомпенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки протягом календарного року. Поліс має бути чинним на момент подання заявки.Також система перевіряє, чи є автомобіль та його власник у відповідному реєстрі МВС, а інформація про договір - у базі МТСБУ.Якщо після отримання компенсації ветеран стане винуватцем ДТП, наступного року скористатися пільговою автоцивілкою він не зможе.Що робити, якщо "Дія" не приймає заявкуНайчастіше проблема може виникати через невідповідність даних у державних реєстрах. У такому разі варто перевірити чинність поліса, РНОКПП, VIN автомобіля та інформацію про пільговий статус.Якщо помилка стосується страхового поліса, потрібно звернутися до страхової компанії, щоб вона виправила дані в системі МТСБУ. Якщо не знаходиться інформація про автомобіль або його технічні характеристики, слід звернутися до сервісного центру МВС.Після виправлення даних заявку можна подати повторно.

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