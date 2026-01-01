У Луцьку ймовірно нетверезий водій намагався втекти від патрульних

У Луцьку патрульні посеред ночі зупиняли автомобіль, водій якого проігнорував вимогу та почав втікати. Опісля чоловік покинув автівку та почав бігти від поліцейських.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Днями патрулюючи вулицею Задворецька інспектори помітили автомобіль Peugeot, який рухався під час комендантської години. Поліцейські подали керманичу вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків, однак той її проігнорував та продовжив рух, порушуючи ПДР.Згодом транспортний засіб зупинили на вулиці Липинського. Чоловік вибіг із салону та спробував утекти, проте патрульні наздогнали його та затримали.Під час спілкування з водієм ми помітили у громадянина ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, однак від проходження перевірки він відмовився.На керманича інспектори склали низку адміністративних матеріалів за вчиненими правопорушеннями та відсторонили його від керування транспортним засобом.