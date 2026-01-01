На Волині судили вірянина, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання

На Волині судили вірянина, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання
На Волині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації після того, як він відмовився їхати до військової частини, посилаючись на релігійні переконання та право не брати до рук зброю.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ВСН.

У червні 2024 року військово-лікарська комісія визнала Веніаміна К. придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП і навчальних центрах. Чоловікові вручили повістку, однак він відмовився прибути у військову частину.

Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Обвинувачений визнав вину частково і вважав, що пройшов ВЛК із порушеннями (не врахували всі встановлені діагнози). Крім того, він є прихожанином Церкви євангельських християн-баптистів, тож за релігійним переконанням не бере до рук зброю. Мовляв, не ухилявся від обов`язку, а діяв за сумлінням та вірою.

Чоловік висловив бажання внести свій вклад іншим способом. Як зазначив, брав участь у допомозі переселенцям при молитовному будинку, допомагав у відновленні зруйнованого житла.

Суд призначив Веніаміну К. три роки позбавлення волі. Врахувавши позитивну характеристику і діяльність у церкві, покарання замінили роком іспитового строку.

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Теги: суд, покарання
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