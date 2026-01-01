На Волині судили вірянина, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише



У червні 2024 року військово-лікарська комісія визнала Веніаміна К. придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП і навчальних центрах. Чоловікові вручили повістку, однак він відмовився прибути у військову частину.



Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).



Обвинувачений визнав вину частково і вважав, що пройшов ВЛК із порушеннями (не врахували всі встановлені діагнози). Крім того, він є прихожанином Церкви євангельських християн-баптистів, тож за релігійним переконанням не бере до рук зброю. Мовляв, не ухилявся від обов`язку, а діяв за сумлінням та вірою.



Чоловік висловив бажання внести свій вклад іншим способом. Як зазначив, брав участь у допомозі переселенцям при молитовному будинку, допомагав у відновленні зруйнованого житла.



Суд призначив Веніаміну К. три роки позбавлення волі. Врахувавши позитивну характеристику і діяльність у церкві, покарання замінили роком іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації після того, як він відмовився їхати до військової частини, посилаючись на релігійні переконання та право не брати до рук зброю.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ВСН У червні 2024 року військово-лікарська комісія визнала Веніаміна К. придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП і навчальних центрах. Чоловікові вручили повістку, однак він відмовився прибути у військову частину.Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).Обвинувачений визнав вину частково і вважав, що пройшов ВЛК із порушеннями (не врахували всі встановлені діагнози). Крім того, він є прихожанином Церкви євангельських християн-баптистів, тож за релігійним переконанням не бере до рук зброю. Мовляв, не ухилявся від обов`язку, а діяв за сумлінням та вірою.Чоловік висловив бажання внести свій вклад іншим способом. Як зазначив, брав участь у допомозі переселенцям при молитовному будинку, допомагав у відновленні зруйнованого житла.Суд призначив Веніаміну К. три роки позбавлення волі. Врахувавши позитивну характеристику і діяльність у церкві, покарання замінили роком іспитового строку.

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