Росія виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України

Росія виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України
27 вересня російська влада фактично визнала, що почала завдавати ударів по українських дата-центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Вороже оборонне відомство почало дедалі частіше хизуватися новими злочинами під час війни проти України.

Цього разу МО РФ опублікувало зображення з ударним дроном та цинічним підписом "Цифровий детокс". До фото також додали окремий коментар - "У примусовому режимі!".

Таким чином, у російському Міноборони фактично визнали, що регулярно атакують українські дата-центри, щоб залишити цивільне населення без доступу до мережі.

Що важливо розуміти, серія російських атак на українські дата-центри розпочалася 23 вересня.

Внаслідок ударів по кількох таких об'єктах у різних районах Києва виникли перебої в роботі провайдерів Utel і "Павутина", онлайн-систем мережі магазинів "Книгарня Є" та файлообмінного сервісу Fex.NET.

Внаслідок однієї з атак було знищено дата-центр, у якому розміщувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost. Згідно з останніми даними, постраждали близько 5% клієнтів.

Унаслідок ударів по дата-центрах кілька українських телеканалів були змушені тимчасово призупинити мовлення, зокрема йдеться про "Новини Live", "Ми-Україна", "Армія TV".

Атаки також позначилися на роботі "Суспільного" - на сайті мовника перестали працювати відеоплеєри.

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Теги: війна, росія, атаки
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