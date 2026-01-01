Росія виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України





Про це повідомляє



Вороже оборонне відомство почало дедалі частіше хизуватися новими злочинами під час війни проти України.



Цього разу МО РФ опублікувало зображення з ударним дроном та цинічним підписом "Цифровий детокс". До фото також додали окремий коментар - "У примусовому режимі!".



Таким чином, у російському Міноборони фактично визнали, що регулярно атакують українські дата-центри, щоб залишити цивільне населення без доступу до мережі.



Що важливо розуміти, серія російських атак на українські дата-центри розпочалася 23 вересня.



Внаслідок ударів по кількох таких об'єктах у різних районах Києва виникли перебої в роботі провайдерів Utel і "Павутина", онлайн-систем мережі магазинів "Книгарня Є" та файлообмінного сервісу Fex.NET.



Внаслідок однієї з атак було знищено дата-центр, у якому розміщувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost. Згідно з останніми даними, постраждали близько 5% клієнтів.



Унаслідок ударів по дата-центрах кілька українських телеканалів були змушені тимчасово призупинити мовлення, зокрема йдеться про "Новини Live", "Ми-Україна", "Армія TV".



Атаки також позначилися на роботі "Суспільного" - на сайті мовника перестали працювати відеоплеєри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 вересня російська влада фактично визнала, що почала завдавати ударів по українських дата-центрах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.Вороже оборонне відомство почало дедалі частіше хизуватися новими злочинами під час війни проти України.Цього разу МО РФ опублікувало зображення з ударним дроном та цинічним підписом "Цифровий детокс". До фото також додали окремий коментар - "У примусовому режимі!".Таким чином, у російському Міноборони фактично визнали, що регулярно атакують українські дата-центри, щоб залишити цивільне населення без доступу до мережі.Що важливо розуміти, серія російських атак на українські дата-центри розпочалася 23 вересня.Внаслідок ударів по кількох таких об'єктах у різних районах Києва виникли перебої в роботі провайдерів Utel і "Павутина", онлайн-систем мережі магазинів "Книгарня Є" та файлообмінного сервісу Fex.NET.Внаслідок однієї з атак було знищено дата-центр, у якому розміщувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost. Згідно з останніми даними, постраждали близько 5% клієнтів.Унаслідок ударів по дата-центрах кілька українських телеканалів були змушені тимчасово призупинити мовлення, зокрема йдеться про "Новини Live", "Ми-Україна", "Армія TV".Атаки також позначилися на роботі "Суспільного" - на сайті мовника перестали працювати відеоплеєри.

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