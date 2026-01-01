28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 28 вересня, день народження відзначає директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради Любов Серба (на фото).
Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетьманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
28 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній день боротьби проти сказу
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Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетьманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
28 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній день боротьби проти сказу
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