28 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 28 вересня, день народження відзначає директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради(на фото).Також день народження святкують футболіст і тренер, журналістка і громадська діячка, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.28 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній день боротьби проти сказу