Щоденний раціон собаки: як обрати оптимальний корм для вашого улюбленця





Вік важливий, але ним усе не обмежується

Цуценя продовжує зростати, дорослому собаці необхідно підтримувати оптимальну фізичну форму, а з віком рівень активності часто поступово знижується. Ці відмінності враховують виробники кормів, коли поділяють лінійки за віковими категоріями.



Але два дорослі собаки одного розміру теж можуть харчуватися по-різному. Один проводить більшу частину дня вдома й виходить на кілька спокійних прогулянок, інший бігає, тренується або годинами гуляє з власником. Витрати енергії в них різні, а отже, однакова порція одного й того самого корму не обов'язково буде доречною для обох.



Що насправді варто читати на пакуванні

Красиві фото м'яса на упаковці мало говорять про те, наскільки конкретний продукт підійде тварині. Кориснішою буде інформація на зворотному боці пачки: склад, поживна цінність, калорійність і рекомендації виробника.



Під час вибору варто перевірити:



для якого віку та розміру собак призначений корм;

які джерела білка використані у складі;

рекомендовану добову кількість;

калорійність продукту;

чи є компоненти, на які собака раніше реагував погано.

Особливо уважно раціон обирають для тварин із чутливим травленням, схильністю до набору ваги або вже відомими харчовими реакціями.



Сухий чи вологий корм

Сухий формат зручно зберігати, брати із собою та відміряти порціями. Вологий корм містить більше води, має іншу текстуру й нерідко подобається собакам, які перебірливі в їжі.



Комбінувати ці формати теж можна. Тут головне не насипати звичну повну порцію сухого корму, а зверху додавати ще й вологий. Обидва продукти складаються в один денний раціон, тому їхню кількість потрібно враховувати разом.



Порція з пачки — це орієнтир

Таблиця годування потрібна, але сприймати її як точну формулу для кожної тварини не варто. Зазвичай вона дає стартову кількість корму відповідно до ваги собаки. Далі вже доводиться дивитися на самого улюбленця.



Якщо собака тримає стабільну вагу, нормально рухається, не худне й не набирає зайві кілограми, обрана кількість їжі, ймовірно, йому підходить. Причому рахувати бажано не тільки основний корм. Шматочки під час тренування, смаколики після прогулянки й частування зі столу теж нікуди не зникають.





Як зрозуміти, що раціон підійшов

Один прийом їжі тут нічого не покаже. Після переходу на інший корм потрібен час, щоб оцінити реакцію собаки в повсякденному режимі.

Зазвичай власнику є сенс стежити за кількома аспектами:



1. апетитом;



2. випорожненнями;



3. масою тіла;



4. станом шерсті та шкіри;



5. звичною для собаки активністю.



Якщо після зміни харчування регулярно виникають розлади травлення, свербіж або інші незвичні симптоми, краще не перебирати пачки методом спроб і помилок, а поговорити з ветеринарним лікарем.



Не міняйте все за один день

Навіть перехід між двома якісними кормами краще не робити різко. Новий продукт зазвичай поступово додають до звичного, одночасно зменшуючи частку попереднього. Так легше простежити за реакцією організму й не створювати для травлення зайвого стресу.



Окрема ситуація — собаки з хронічними захворюваннями, підтвердженою алергією або потребою в лікувальному харчуванні. Тут стандартної поради «оберіть корм за віком і вагою» вже недостатньо. Раціон для такої тварини краще узгоджувати з ветеринарним лікарем.



У підсумку

Хороший щоденний корм — не обов'язково найдорожчий або найпопулярніший. Значно важливіше, чи відповідає він конкретному собаці та його способу життя. Вік і вага дають перший орієнтир, але далі варто дивитися на активність, склад корму, розмір порції й реакцію самого улюбленця. Тоді вибір перестає бути лотереєю серед десятків пачок на полиці й стає значно зрозумілішим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоденне годування собаки здається простим лише доти, доки не доводиться обирати між десятками кормів, форматів і складів. На практиці одного показника ваги для цього замало. Важливими є вік тварини, її активність, звички, чутливість травлення й навіть те, скільки ласощів вона отримує протягом дня. Саме тому корм, який чудово підійшов собаці знайомих, вашому улюбленцю може не підійти взагалі. Тому для того, щоб вдало підібрати щоденний раціон для собаки , спочатку варто розібратися з його реальними потребами, а вже після цього порівнювати доступні в SuperPets варіанти.Цуценя продовжує зростати, дорослому собаці необхідно підтримувати оптимальну фізичну форму, а з віком рівень активності часто поступово знижується. Ці відмінності враховують виробники кормів, коли поділяють лінійки за віковими категоріями.Але два дорослі собаки одного розміру теж можуть харчуватися по-різному. Один проводить більшу частину дня вдома й виходить на кілька спокійних прогулянок, інший бігає, тренується або годинами гуляє з власником. Витрати енергії в них різні, а отже, однакова порція одного й того самого корму не обов'язково буде доречною для обох.Красиві фото м'яса на упаковці мало говорять про те, наскільки конкретний продукт підійде тварині. Кориснішою буде інформація на зворотному боці пачки: склад, поживна цінність, калорійність і рекомендації виробника.Під час вибору варто перевірити:Особливо уважно раціон обирають для тварин із чутливим травленням, схильністю до набору ваги або вже відомими харчовими реакціями.Сухий формат зручно зберігати, брати із собою та відміряти порціями. Вологий корм містить більше води, має іншу текстуру й нерідко подобається собакам, які перебірливі в їжі.Комбінувати ці формати теж можна. Тут головне не насипати звичну повну порцію сухого корму, а зверху додавати ще й вологий. Обидва продукти складаються в один денний раціон, тому їхню кількість потрібно враховувати разом.Таблиця годування потрібна, але сприймати її як точну формулу для кожної тварини не варто. Зазвичай вона дає стартову кількість корму відповідно до ваги собаки. Далі вже доводиться дивитися на самого улюбленця.Якщо собака тримає стабільну вагу, нормально рухається, не худне й не набирає зайві кілограми, обрана кількість їжі, ймовірно, йому підходить. Причому рахувати бажано не тільки основний корм. Шматочки під час тренування, смаколики після прогулянки й частування зі столу теж нікуди не зникають.Один прийом їжі тут нічого не покаже. Після переходу на інший корм потрібен час, щоб оцінити реакцію собаки в повсякденному режимі.Зазвичай власнику є сенс стежити за кількома аспектами:1. апетитом;2. випорожненнями;3. масою тіла;4. станом шерсті та шкіри;5. звичною для собаки активністю.Якщо після зміни харчування регулярно виникають розлади травлення, свербіж або інші незвичні симптоми, краще не перебирати пачки методом спроб і помилок, а поговорити з ветеринарним лікарем.Навіть перехід між двома якісними кормами краще не робити різко. Новий продукт зазвичай поступово додають до звичного, одночасно зменшуючи частку попереднього. Так легше простежити за реакцією організму й не створювати для травлення зайвого стресу.Окрема ситуація — собаки з хронічними захворюваннями, підтвердженою алергією або потребою в лікувальному харчуванні. Тут стандартної поради «оберіть корм за віком і вагою» вже недостатньо. Раціон для такої тварини краще узгоджувати з ветеринарним лікарем.Хороший щоденний корм — не обов'язково найдорожчий або найпопулярніший. Значно важливіше, чи відповідає він конкретному собаці та його способу життя. Вік і вага дають перший орієнтир, але далі варто дивитися на активність, склад корму, розмір порції й реакцію самого улюбленця. Тоді вибір перестає бути лотереєю серед десятків пачок на полиці й стає значно зрозумілішим.

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