Якими будуть ціни на пальне до кінця 2026 року: економістка ошелешила прогнозом





Про це в коментарі Олена Нусінова.



Експертка пояснила, чому 2026 року геополітичні конфлікти безпосередньо впливають на вартість пального в Україні, як формується ціна на АЗС та що може відбутися з нею до кінця року.



Як зросла ціна на бензин 2026 року та чим цей рік відрізняється від попередніх



На початку 2026 року літр бензину А-95 в Україні коштував близько 59 грн, а наприкінці жовтня середня ціна досягла 90 грн, що означає здорожчання на 31 грн за літр, або на понад 50%.



За словами Олени Нусінової, попередні роки український паливний ринок переважно пристосовувався до наслідків повномасштабної війни, зміни маршрутів постачання та податкових змін. 2026 року до цих чинників додалася нова хвиля глобальної енергетичної нестабільності.



«2026-й є переламним для світового енергетичного ринку. Ми фактично повернулися до ситуації, коли геополітика безпосередньо визначає ціну енергоресурсів», — зазначила економістка.



Серед чинників, які впливають на світові ціни, вона назвала війну навколо Ірану, загрози судноплавству в Ормузькій протоці, санкційну політику щодо російської нафти та невизначеність американської зовнішньої політики.



Наприкінці жовтня, за наведеними експерткою даними, ціна на нафту Brent перевищувала 110 доларів за барель. Це відображає не лише вартість самого ресурсу, а й побоювання учасників ринку щодо можливих перебоїв із постачанням.



«Світ платить дорожче не лише за нафту, яку реально видобувають і транспортують. Він платить також за ймовірність того, що завтра частина цієї нафти не потрапить на ринок», — пояснила Нусінова.



Для України, яка значною мірою залежить від імпортного пального, такі ризики означають додаткові витрати. Тому нинішнє подорожчання не можна пояснити виключно внутрішніми податками або націнками українських автозаправних станцій.



Від чого залежить ціна бензину в Україні



Кінцева вартість бензину на АЗС формується під впливом кількох груп чинників. За словами Олени Нусінової, важливо розрізняти ситуацію на світовому нафтовому ринку, вартість готового пального в Європі та витрати всередині України.



Передусім слід зважати на світові ціни на нафту та нафтопродукти. На цьому рівні на вартість впливають геополітичні конфлікти, санкції, ризики для морських перевезень і рішення країн-виробників. Наприклад, проблеми із судноплавством через Ормузьку протоку можуть підвищувати вартість страхування вантажів, фрахту та транспортування.



Також необхідно стежити за європейським ринком пального. Україна імпортує переважно готові нафтопродукти, тому ціна бензину залежить не лише від котирувань сирої нафти Brent. Значення мають також завантаженість європейських нафтопереробних заводів, наявність готового пального та доступність логістичних маршрутів. Через це навіть зниження вартості нафти не гарантує негайного здешевлення бензину. Якщо переробні потужності обмежені або транспортування залишається дорогим, ціна готового продукту може зберігатися на високому рівні.



Третій чинник, що впливає на вартість пального, це, звісно, сам український ринок. До кінцевої вартості літра входять валютний курс, акциз, ПДВ, витрати на внутрішню логістику, зберігання та роздрібна націнка АЗС. Українські мережі не можуть самостійно визначати світову ціну нафти чи вартість міжнародних перевезень. Водночас вони відповідають за власну цінову політику, операційні витрати та конкурентність.



«Я б розмежовувала два явища: об’єктивне подорожчання імпортного ресурсу та швидкість, з якою роздрібні мережі передають це подорожчання споживачу», — наголосила економістка.



За її словами, ціни на АЗС не завжди однаково швидко реагують на зміни світового ринку. Коли нафта дорожчає, витрати на закупівлю нового пального зростають, але коли вона дешевшає, роздрібна ціна не обов’язково знижується пропорційно й одночасно.



Нусінова також звернула увагу на зростання ролі енергетичної безпеки: тепер у вартості пального дедалі більше значення має не лише ціна закупівлі, а й можливість гарантовано доставити його споживачеві.



Бензин по 100 грн за літр? Якою буде ціна пального до кінця року



Як пояснила експертка, подальша динаміка цін на бензин в Україні залежатиме насамперед від розвитку подій на Близькому Сході.



«Якщо напруженість навколо Ірану збережеться, а ризики для судноплавства через Ормузьку протоку залишатимуться високими, світовий ринок і надалі враховуватиме можливі перебої з постачанням у вартості нафти», — зазначила економістка.



За такого сценарію ціни можуть залишатися високими навіть без фактичного дефіциту сировини.



До того ж американська політика впливає на енергетичний ринок через санкції, дипломатичні домовленості, використання стратегічних нафтових резервів та очікування щодо майбутніх поставок.



«Важливий чинник — політика ОПЕК+. Країни-виробники мають власні економічні та геополітичні інтереси, тому збільшення видобутку не завжди відбувається в тих масштабах і темпах, на які розраховують споживачі», — каже Нусінова.



Тож, за сприятливого розвитку подій, зниження геополітичної напруженості та здешевлення європейського пального, можливе поступове повернення до нижчих цінових рівнів, але якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться або виникнуть нові серйозні перебої з постачанням, бензин в Україні може подорожчати ще більше.



«За негативного сценарію, якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться або виникнуть нові серйозні перебої постачання, психологічна межа за літр може бути подолана», — зазначила Нусінова.



Як дороге пальне вплине на ціни в Україні



Здорожчання бензину та інших нафтопродуктів впливає не лише на витрати автомобілістів. Воно також збільшує собівартість аграрного виробництва, промисловості, транспорту та роздрібної торгівлі.



Якщо підприємства витрачають більше на пальне й перевезення, ці витрати можуть закладатися у вартість товарів і послуг. У результаті дорожчання енергоресурсів здатне спричиняти інфляцію витрат — зростання цін через подорожчання ресурсів, необхідних для виробництва та доставки продукції.



За словами Нусінової, для України це особливо важливо через залежність від імпортного пального. Внутрішні економічні інструменти не можуть безпосередньо усунути зовнішній енергетичний шок.



Тож до кінця 2026 року ціни на бензин залежатимуть не лише від рішень українських АЗС, а й від того, як змінюватиметься ситуація на світовому енергетичному ринку. Якщо геополітичні ризики зростатимуть, додаткові витрати на нафту, переробку та доставку пального можуть посилити тиск на українських споживачів.



Чи продовжить дорожчати бензин до кінця 2026 року

Позначку 100 грн за літр на українських АЗС уже перетнули окремі види пального. Зокрема, преміальний бензин NANO 100 коштує 105 грн/л, а дизельне пальне NANO Extro — 111 грн/л. Водночас середня ціна бензину А-95 наприкінці жовтня становить 90,08 грн/л.



За словами економістки, подальша динаміка залежатиме насамперед від геополітичної ситуації на Близькому Сході, політики США та рішень країн — учасниць ОПЕК+.



Якщо напруженість навколо Ірану збережеться, а ризики для судноплавства через Ормузьку протоку залишатимуться високими, світовий ринок і надалі враховуватиме загрозу перебоїв із постачанням у вартості нафти. Це може підтримувати високі ціни навіть за відсутності фактичного дефіциту сировини.



Водночас зниження геополітичної напруженості та здешевлення пального на європейських ринках можуть сприяти поступовому зниженню цін в Україні.



«За сприятливого розвитку подій, зниження геополітичної напруженості та здешевлення європейського пального, можливе поступове повернення до цін другої половини 2026 року. За негативного сценарію, якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться або виникнуть нові серйозні перебої постачання, психологічна межа за літр може бути подолана», — зазначила Нусінова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні середня ціна бензину А-95 зросла з 58,26 грн за літр (така ціна була станом на 5 січня 2026 року) до 90,08 грн за літр 28 жовтня — на 31,82 грн, або 54,6%. Подальша динаміка залежатиме від світового енергетичного ринку, безпеки судноплавства на Близькому Сході та вартості імпортного пального. За негативного сценарію ціна А-95 може наблизитися до 100 грн за літр.Про це в коментарі ТСН.ua розповіла економістка, докторка економічних наукЕкспертка пояснила, чому 2026 року геополітичні конфлікти безпосередньо впливають на вартість пального в Україні, як формується ціна на АЗС та що може відбутися з нею до кінця року.На початку 2026 року літр бензину А-95 в Україні коштував близько 59 грн, а наприкінці жовтня середня ціна досягла 90 грн, що означає здорожчання на 31 грн за літр, або на понад 50%.За словами Олени Нусінової, попередні роки український паливний ринок переважно пристосовувався до наслідків повномасштабної війни, зміни маршрутів постачання та податкових змін. 2026 року до цих чинників додалася нова хвиля глобальної енергетичної нестабільності.«2026-й є переламним для світового енергетичного ринку. Ми фактично повернулися до ситуації, коли геополітика безпосередньо визначає ціну енергоресурсів», — зазначила економістка.Серед чинників, які впливають на світові ціни, вона назвала війну навколо Ірану, загрози судноплавству в Ормузькій протоці, санкційну політику щодо російської нафти та невизначеність американської зовнішньої політики.Наприкінці жовтня, за наведеними експерткою даними, ціна на нафту Brent перевищувала 110 доларів за барель. Це відображає не лише вартість самого ресурсу, а й побоювання учасників ринку щодо можливих перебоїв із постачанням.«Світ платить дорожче не лише за нафту, яку реально видобувають і транспортують. Він платить також за ймовірність того, що завтра частина цієї нафти не потрапить на ринок», — пояснила Нусінова.Для України, яка значною мірою залежить від імпортного пального, такі ризики означають додаткові витрати. Тому нинішнє подорожчання не можна пояснити виключно внутрішніми податками або націнками українських автозаправних станцій.Кінцева вартість бензину на АЗС формується під впливом кількох груп чинників. За словами Олени Нусінової, важливо розрізняти ситуацію на світовому нафтовому ринку, вартість готового пального в Європі та витрати всередині України.Передусім слід зважати на світові ціни на нафту та нафтопродукти. На цьому рівні на вартість впливають геополітичні конфлікти, санкції, ризики для морських перевезень і рішення країн-виробників. Наприклад, проблеми із судноплавством через Ормузьку протоку можуть підвищувати вартість страхування вантажів, фрахту та транспортування.Також необхідно стежити за європейським ринком пального. Україна імпортує переважно готові нафтопродукти, тому ціна бензину залежить не лише від котирувань сирої нафти Brent. Значення мають також завантаженість європейських нафтопереробних заводів, наявність готового пального та доступність логістичних маршрутів. Через це навіть зниження вартості нафти не гарантує негайного здешевлення бензину. Якщо переробні потужності обмежені або транспортування залишається дорогим, ціна готового продукту може зберігатися на високому рівні.Третій чинник, що впливає на вартість пального, це, звісно, сам український ринок. До кінцевої вартості літра входять валютний курс, акциз, ПДВ, витрати на внутрішню логістику, зберігання та роздрібна націнка АЗС. Українські мережі не можуть самостійно визначати світову ціну нафти чи вартість міжнародних перевезень. Водночас вони відповідають за власну цінову політику, операційні витрати та конкурентність.«Я б розмежовувала два явища: об’єктивне подорожчання імпортного ресурсу та швидкість, з якою роздрібні мережі передають це подорожчання споживачу», — наголосила економістка.За її словами, ціни на АЗС не завжди однаково швидко реагують на зміни світового ринку. Коли нафта дорожчає, витрати на закупівлю нового пального зростають, але коли вона дешевшає, роздрібна ціна не обов’язково знижується пропорційно й одночасно.Нусінова також звернула увагу на зростання ролі енергетичної безпеки: тепер у вартості пального дедалі більше значення має не лише ціна закупівлі, а й можливість гарантовано доставити його споживачеві.Як пояснила експертка, подальша динаміка цін на бензин в Україні залежатиме насамперед від розвитку подій на Близькому Сході.«Якщо напруженість навколо Ірану збережеться, а ризики для судноплавства через Ормузьку протоку залишатимуться високими, світовий ринок і надалі враховуватиме можливі перебої з постачанням у вартості нафти», — зазначила економістка.За такого сценарію ціни можуть залишатися високими навіть без фактичного дефіциту сировини.До того ж американська політика впливає на енергетичний ринок через санкції, дипломатичні домовленості, використання стратегічних нафтових резервів та очікування щодо майбутніх поставок.«Важливий чинник — політика ОПЕК+. Країни-виробники мають власні економічні та геополітичні інтереси, тому збільшення видобутку не завжди відбувається в тих масштабах і темпах, на які розраховують споживачі», — каже Нусінова.Тож, за сприятливого розвитку подій, зниження геополітичної напруженості та здешевлення європейського пального, можливе поступове повернення до нижчих цінових рівнів, але якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться або виникнуть нові серйозні перебої з постачанням, бензин в Україні може подорожчати ще більше.«За негативного сценарію, якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться або виникнуть нові серйозні перебої постачання, психологічна межа за літр може бути подолана», — зазначила Нусінова.Здорожчання бензину та інших нафтопродуктів впливає не лише на витрати автомобілістів. Воно також збільшує собівартість аграрного виробництва, промисловості, транспорту та роздрібної торгівлі.Якщо підприємства витрачають більше на пальне й перевезення, ці витрати можуть закладатися у вартість товарів і послуг. У результаті дорожчання енергоресурсів здатне спричиняти інфляцію витрат — зростання цін через подорожчання ресурсів, необхідних для виробництва та доставки продукції.За словами Нусінової, для України це особливо важливо через залежність від імпортного пального. Внутрішні економічні інструменти не можуть безпосередньо усунути зовнішній енергетичний шок.Тож до кінця 2026 року ціни на бензин залежатимуть не лише від рішень українських АЗС, а й від того, як змінюватиметься ситуація на світовому енергетичному ринку. Якщо геополітичні ризики зростатимуть, додаткові витрати на нафту, переробку та доставку пального можуть посилити тиск на українських споживачів.Чи продовжить дорожчати бензин до кінця 2026 рокуПозначку 100 грн за літр на українських АЗС уже перетнули окремі види пального. Зокрема, преміальний бензин NANO 100 коштує 105 грн/л, а дизельне пальне NANO Extro — 111 грн/л. Водночас середня ціна бензину А-95 наприкінці жовтня становить 90,08 грн/л.За словами економістки, подальша динаміка залежатиме насамперед від геополітичної ситуації на Близькому Сході, політики США та рішень країн — учасниць ОПЕК+.Якщо напруженість навколо Ірану збережеться, а ризики для судноплавства через Ормузьку протоку залишатимуться високими, світовий ринок і надалі враховуватиме загрозу перебоїв із постачанням у вартості нафти. Це може підтримувати високі ціни навіть за відсутності фактичного дефіциту сировини.Водночас зниження геополітичної напруженості та здешевлення пального на європейських ринках можуть сприяти поступовому зниженню цін в Україні.«За сприятливого розвитку подій, зниження геополітичної напруженості та здешевлення європейського пального, можливе поступове повернення до цін другої половини 2026 року. За негативного сценарію, якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться або виникнуть нові серйозні перебої постачання, психологічна межа за літр може бути подолана», — зазначила Нусінова.

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