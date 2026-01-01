На фронті загинув Герой з Волині Руслан Мазяр





Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Його життя обірвалося 26 жовтня 2026 року в населеному пункті Ясногірка Краматорського району на Донеччині.



Прощання з воїном відбудеться у неділю, 1 листопада, в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5). Початок служби о 13:00 год.



Поховають Руслана Мазяра на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за Україну, її свободу і незалежність віддав життя старший солдат Мазяр Руслан Леонідович 24.04.1991 року народження, старший механік-водій 1-го штурмового батальйону військової частини А4122.Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.Його життя обірвалося 26 жовтня 2026 року в населеному пункті Ясногірка Краматорського району на Донеччині.Прощання з воїном відбудеться у неділю, 1 листопада, в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5). Початок служби о 13:00 год.Поховають Руслана Мазяра на Алеї Героїв міського кладовища.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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