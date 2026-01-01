На Рівненщині росіяни поцілили по житловому будинку

На Рівненщині росіяни поцілили по житловому будинку
У ніч проти 1 листопада Росія пошкодила житловий будинок в Острозькому районі Рівненської області.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Упродовж ночі та ранку сили ППО відбивали удари противника.

Дякую їм за роботу.

Втім, уникнути наслідків ворожих атак не вдалося. Так, вночі на Острожчині був пошкоджений будинок. Люди, на щастя, живі. Пожежу, що виникла, вже локалізували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі на Україну летіли 433 дрони.

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Теги: Рівненщина, атака
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