На Рівненщині росіяни поцілили по житловому будинку





Про це Віталій Коваль.



"Упродовж ночі та ранку сили ППО відбивали удари противника.



Дякую їм за роботу.



Втім, уникнути наслідків ворожих атак не вдалося. Так, вночі на Острожчині був пошкоджений будинок. Люди, на щастя, живі. Пожежу, що виникла, вже локалізували", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що уночі на Україну летіли 433 дрони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 1 листопада Росія пошкодила житловий будинок в Острозькому районі Рівненської області.Про це повідомив начальник Рівненської ОВА"Упродовж ночі та ранку сили ППО відбивали удари противника.Дякую їм за роботу.Втім, уникнути наслідків ворожих атак не вдалося. Так, вночі на Острожчині був пошкоджений будинок. Люди, на щастя, живі. Пожежу, що виникла, вже локалізували", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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