Уночі на Україну летіли 433 дрони: наслідки обстрілів
Сьогодні, 09:15
У ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну ударними дронами, внаслідок чого відомо про пошкодження у Вінницькій та Харківській областях, а також у Краматорську.
Про це повідомили в Повітряних силах, пише Громадське.
Так, уночі на Україну летіли 433 дрони, з яких 64 — реактивні. Українська протиповітряна оборона, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи, ліквідували 371 безпілотник.
Наслідки обстрілів
Пізно ввечері 31 жовтня у Краматорську росіяни знищили авіаударом будівлю міськвиконкому.
«Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська», — написав він.
А на Харківщині зранку росіяни вдарили по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок ударів пошкоджено понад 10 житлових будинків, постраждалих немає.
У Вінницькій області війська рф атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені вежа мобільного звʼязку, приватна складська будівля, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту.
Тим часом у Києві через обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
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Про це повідомили в Повітряних силах, пише Громадське.
Так, уночі на Україну летіли 433 дрони, з яких 64 — реактивні. Українська протиповітряна оборона, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи, ліквідували 371 безпілотник.
Наслідки обстрілів
Пізно ввечері 31 жовтня у Краматорську росіяни знищили авіаударом будівлю міськвиконкому.
«Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська», — написав він.
А на Харківщині зранку росіяни вдарили по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок ударів пошкоджено понад 10 житлових будинків, постраждалих немає.
У Вінницькій області війська рф атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені вежа мобільного звʼязку, приватна складська будівля, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту.
Тим часом у Києві через обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
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