Росія атакувала Волинь десятьма дронами: що відомо





Про це



"Влучання та падіння уламків зафіксовано на території Камінь-Каширського району. Зокрема, від ворожої атаки постраждала Маневицька громада.



Унаслідок влучань та падіння уламків маємо пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема недіючі будівлі.



На щастя, загиблих немає. Одна людина отримала поранення, їй надано необхідну медичну допомогу.



Дякую нашим силам протиповітряної оборони за професійну роботу та захист", - розповів виконувач обов'язків голови Волинської ОВА Роман Романюк.



Він закликав жителів області не нехтувати правилами безпеки та під час сигналу повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж ночі та ранку 1 листопада Волинь перебувала під атакою ворожих безпілотників. На область було спрямовано десять БпЛА типу Shahed.Про це повідомили у Волинській ОВА."Влучання та падіння уламків зафіксовано на території Камінь-Каширського району. Зокрема, від ворожої атаки постраждала Маневицька громада.Унаслідок влучань та падіння уламків маємо пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема недіючі будівлі.На щастя, загиблих немає. Одна людина отримала поранення, їй надано необхідну медичну допомогу.Дякую нашим силам протиповітряної оборони за професійну роботу та захист", - розповів виконувач обов'язків голови Волинської ОВАВін закликав жителів області не нехтувати правилами безпеки та під час сигналу повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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