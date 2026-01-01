На Волині чоловік впав у бетоновану яму та знепритомнів
Сьогодні, 11:07
У Володимирському районі рятувальники врятували людину, яка впала в бетоновану яму та знепритомніла.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилася пізно ввечері 31 жовтня в селі Привітне Локачинської громади.
Рятувальники 15 державного пожежно-рятувального поста селища Локачі спустилися до постраждалого чоловіка 1966 р.н., за допомогою драбини-палиці, рятувальних мотузок і жорстких нош підняли його нагору та передали бригаді екстреної медичної допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилася пізно ввечері 31 жовтня в селі Привітне Локачинської громади.
Рятувальники 15 державного пожежно-рятувального поста селища Локачі спустилися до постраждалого чоловіка 1966 р.н., за допомогою драбини-палиці, рятувальних мотузок і жорстких нош підняли його нагору та передали бригаді екстреної медичної допомоги.
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