На Волині чоловік впав у бетоновану яму та знепритомнів

На Волині чоловік впав у бетоновану яму та знепритомнів
У Володимирському районі рятувальники врятували людину, яка впала в бетоновану яму та знепритомніла.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Подія трапилася пізно ввечері 31 жовтня в селі Привітне Локачинської громади.

Рятувальники 15 державного пожежно-рятувального поста селища Локачі спустилися до постраждалого чоловіка 1966 р.н., за допомогою драбини-палиці, рятувальних мотузок і жорстких нош підняли його нагору та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

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Теги: Волинь, рятувальники
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