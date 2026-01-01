У Маневичах на Волині створили спеціальні комісії, які оцінюватимуть збитки від атак БпЛА





Про це в коментарі Володимир Фурманчук.



Зі слів посадовця, обидві комісії утворили, зважаючи на реалії сьогодення та наслідки збройної агресії Росії. Станом на 5 листопада заяв про пошкодження майна від жителів громади не було. Інформацію щодо звернень від юридичних осіб коментувати Суспільному посадовець відмовився.



Виконком затвердив склад обох комісій і положення: фахівці фіксуватимуть руйнування та опрацьовуватимуть заявки від власників знищених об'єктів на відшкодування відповідно до законодавства України.



Що відомо про атаки Росії на селище Маневичі у Волинській області в жовтні 2026 року



Вночі 16 жовтня 2026 року в селищі Маневичі внаслідок масованої дронової атаки РФ було пошкоджене приватне підприємство. Тоді одна людина загинула, ще вісім травмувалися. Голова Маневицької ТГ Олександр Гаврилюк розповів, що загиблому на підприємстві працівнику Олександру Деркачу було 64 роки. У нього залишилися дружина і троє синів, двоє із яких зараз захищає Україну на фронті. У громаді оголошували триденну жалобу.



18 жовтня внаслідок влучання російських БпЛА в промислове підприємство у Маневичах сталось загоряння складського та виробничого приміщень. Обійшлося без жертв та травмованих. Це повторне влучання у підприємство, що займалося виробництвом і заготівлею замороженої продукції.



Вночі, зранку, вдень та ввечері 19 жовтня Волинську область учергове атакували реактивні російські БпЛА, зокрема знову фіксували пошкодження на території Маневицької громади. Внаслідок четвертої атаки на Маневичі підприємство повністю зупинило свою роботу — понад 300 працівників залишилися без роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 листопада в Маневицькій селищній раді створили комісію з обстеження пошкоджених об'єктів нерухомого майна на території громади та комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищене нерухоме майно внаслідок атак РФ.Про це в коментарі Суспільному розповів заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів радиЗі слів посадовця, обидві комісії утворили, зважаючи на реалії сьогодення та наслідки збройної агресії Росії. Станом на 5 листопада заяв про пошкодження майна від жителів громади не було. Інформацію щодо звернень від юридичних осіб коментувати Суспільному посадовець відмовився.Виконком затвердив склад обох комісій і положення: фахівці фіксуватимуть руйнування та опрацьовуватимуть заявки від власників знищених об'єктів на відшкодування відповідно до законодавства України.Вночі 16 жовтня 2026 року в селищі Маневичі внаслідок масованої дронової атаки РФ було пошкоджене приватне підприємство. Тоді одна людина загинула, ще вісім травмувалися. Голова Маневицької ТГрозповів, що загиблому на підприємстві працівникубуло 64 роки. У нього залишилися дружина і троє синів, двоє із яких зараз захищає Україну на фронті. У громаді оголошували триденну жалобу.18 жовтня внаслідок влучання російських БпЛА в промислове підприємство у Маневичах сталось загоряння складського та виробничого приміщень. Обійшлося без жертв та травмованих. Це повторне влучання у підприємство, що займалося виробництвом і заготівлею замороженої продукції.Вночі, зранку, вдень та ввечері 19 жовтня Волинську область учергове атакували реактивні російські БпЛА, зокрема знову фіксували пошкодження на території Маневицької громади. Внаслідок четвертої атаки на Маневичі підприємство повністю зупинило свою роботу — понад 300 працівників залишилися без роботи.

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