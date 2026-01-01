На Волинській митниці через часті тривоги імпорт скоротився на 15%

Цьогоріч у жовтні на роботу митних постів Волинської митниці суттєво впливали: часті та тривалі повітряні тривоги, на період яких пропуск та митне оформлення вантажів призупинялося; ворожі атаки на місця паркування транспорту з товарами, які перебували під митним контролем; загальний спад ділової активності, фінансової спроможності та логістичного потенціалу українських імпортерів.Про це повідомили у Волинській митниці.Відтак обсяги імпорту товарів порівняно із вереснем 2026 року за ваговими показниками зменшилися на 15 відсотків. Через це зменшились надходження у зоні діяльності митних постів «Ягодин», «Луцьк» і «Ковель».Попри це, у жовтні 2026 року Волинська митниця забезпечила надходження до держбюджету на загальну суму майже 4,2 млрд грн. Це - лише на 2 відсотки менше порівняно з вереснем та на 5 відсотків більше фактичного показника жовтня минулого року.Крім того, під час митного оформлення товарів зі звільненням від сплати податків на підставі законодавчих актів у жовтні 2026 року підприємствам та громадянам було надано пільг на майже 2,7 млрд грн. Порівняно з вереснем ця сума зросла на 20 відсотків або на 445 млн грн.Тримати високо планку виконання бюджетних завдань, дотримуватись технологічних схем пропуску вантажів та надолужувати втрачений під впливом ворожих атак час допомагає налагоджена стабільна співпраця з платниками податків. 20 найбільших з них сплачують до держбюджету близько 40 відсотків від загальної суми митних платежів із зони діяльності Волинської митниці.