У США розслідуватимуть обмеження Starshield для України і торгівлю російським дизелем, - ЗМІ

У США розслідуватимуть обмеження Starshield для України і торгівлю російським дизелем, - ЗМІ
Демократи у Сенаті США планують розслідувати дії адміністрації президента США Дональда Трампа.

Політики планують з'ясувати, хто ухвалив рішення обмежити роботу супутникової системи Starshield в Україні. Про це інформує CNN із посиланням на помічника демократів у Сенаті, - пише "Газета ua".

За інформацією джерела, комітет із міжнародних відносин звернувся до приватних компаній і державних установ із вимогою зберегти всі документи та записи, які можуть стати доказами під час розслідувань діяльності адміністрації Дональда Трампа.

Їх планують провести після отримання більшості в Конгресі в січні 2027 року.

Один із таких листів, як пише видання, отримав глава SpaceX Ілон Маск. У ньому окремо порушується питання обмежень роботи супутникової системи Starshield в Україні.

Як зазначають журналісти, аналогічні запити отримали також порти, банки та приватні компанії, які могли брати участь в угодах із постачання російського дизельного пального.

Танкери з російським дизельним пальним, які прямують до США, не змінюють маршрути та продовжують рух до пункту призначення. Спецпредставник Володимира Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв заявив, що все відбувається планово.

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Теги: США, сенат, розслідування, Маск
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