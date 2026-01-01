У Луцьку затримали водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння

У Луцьку затримали водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння
В обласному центрі Волині поліцейські зупинили водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

У середу, 4 листопада, в місті Луцьку патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Спочатку 32-річний громадянин погодився пройти огляд у медичному закладі, однак після доставлення його до лікарні — відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, поліція, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння
Сьогодні, 05:28
Чи очікувати магнітні бурі 6 листопада: прогноз
Сьогодні, 03:41
Повідомили, скільки на Волині накопали цукрових буряків і намолотили зерна
Сьогодні, 01:15
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні згортають роботу корейського оборонного проєкту через дипломатичний конфлікт
05 листопада, 23:19
Медіа
відео
1/8