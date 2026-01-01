У Луцьку затримали водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння
Сьогодні, 05:28
В обласному центрі Волині поліцейські зупинили водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
У середу, 4 листопада, в місті Луцьку патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Спочатку 32-річний громадянин погодився пройти огляд у медичному закладі, однак після доставлення його до лікарні — відмовився.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали.
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Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
У середу, 4 листопада, в місті Луцьку патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Спочатку 32-річний громадянин погодився пройти огляд у медичному закладі, однак після доставлення його до лікарні — відмовився.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали.
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