У Луцьку затримали водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння

В обласному центрі Волині поліцейські зупинили водія-порушника з ознаками алкогольного сп'яніння.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.У середу, 4 листопада, в місті Луцьку патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Спочатку 32-річний громадянин погодився пройти огляд у медичному закладі, однак після доставлення його до лікарні — відмовився.Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали.