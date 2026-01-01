На Рівненщині від обстрілу Росії загинув чоловік

на Рівненщині Росія вбила людину.Про це повідомив начальник ОВАЗа його словами, сталося це в одному з сіл Сарненського району.Крім того, за попередньою інформацією, був пошкоджений будинок та вантажівка.Представники відповідних служб працюють на місці події.Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.