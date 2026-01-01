На Рівненщині від обстрілу Росії загинув чоловік

На Рівненщині від обстрілу Росії загинув чоловік
на Рівненщині Росія вбила людину.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

За його словами, сталося це в одному з сіл Сарненського району.

Крім того, за попередньою інформацією, був пошкоджений будинок та вантажівка.

Представники відповідних служб працюють на місці події.

Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський заявив, що Україна може провести вибори взимку
Сьогодні, 10:15
У Маневичах на Волині створили спеціальні комісії, які оцінюватимуть збитки від атак БпЛА
Сьогодні, 09:47
На Рівненщині від обстрілу Росії загинув чоловік
Сьогодні, 09:33
На Волинській митниці через часті тривоги імпорт скоротився на 15%
Сьогодні, 08:25
У США розслідуватимуть обмеження Starshield для України і торгівлю російським дизелем, - ЗМІ
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8