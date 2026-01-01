На Рівненщині від обстрілу Росії загинув чоловік
Сьогодні, 09:33
на Рівненщині Росія вбила людину.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
За його словами, сталося це в одному з сіл Сарненського району.
Крім того, за попередньою інформацією, був пошкоджений будинок та вантажівка.
Представники відповідних служб працюють на місці події.
Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.
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Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
За його словами, сталося це в одному з сіл Сарненського району.
Крім того, за попередньою інформацією, був пошкоджений будинок та вантажівка.
Представники відповідних служб працюють на місці події.
Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.
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