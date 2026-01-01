На Волині через акумуляторну батарею загорівся будинок

На Волині через коротке замикання акумуляторної батареї виникла пожежа в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.5 листопада у місті Ківерці Луцького району виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці 6-ї ДПРЧ міста Ківерці оперативно прибули на місце події та ліквідували займання.Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, електроінструмент, стіни та стелю приміщення.На щастя, обійшлося без постраждалих.Важливо: під час заряджання та використання акумуляторних батарей дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Не залишайте їх без нагляду, використовуйте лише справні зарядні пристрої та не допускайте перегрівання.