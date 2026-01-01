Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО





Про це під час міжвідомчої пресконференції сказала речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева, повідомляє кореспондент



«На даний момент рятувальники підняли на поверхню вже 53 тіла. Ще близько пів сотні людей вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи не припиняються», - поінформувала вона.



На місці події, окрім запорізьких рятувальників і кінологічних розрахунків, працюють також розрахунки з інших областей. Особовий склад підвозять на місце на броньованій техніці. Роботи ускладнюються постійними загрозами, обстрілами, атаками, рятувальники змушені час від часу зупинятися.



Як повідомив кінолог-рятувальник Роман Самоленко, роботи ускладнюються також великою кількістю пилу. Рятувальники із службовими собаками обстежують територію задля виявлення тіл загиблих та їх останків.



2 листопада ворог завдав масованого удару по Комишувасі. Вдарив прицільно по підземній школі, де люди отримували гуманітарну допомогу. На місці могло бути близько сотні осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Комишуваха Запорізької області тривають пошукові роботи на місці авіаційної атаки 2 листопада. Наразі відомо, що на поверхню вдалося дістати тіла 53 людей.Про це під час міжвідомчої пресконференції сказала речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області, повідомляє кореспондент Укрінформу «На даний момент рятувальники підняли на поверхню вже 53 тіла. Ще близько пів сотні людей вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи не припиняються», - поінформувала вона.На місці події, окрім запорізьких рятувальників і кінологічних розрахунків, працюють також розрахунки з інших областей. Особовий склад підвозять на місце на броньованій техніці. Роботи ускладнюються постійними загрозами, обстрілами, атаками, рятувальники змушені час від часу зупинятися.Як повідомив кінолог-рятувальник Роман Самоленко, роботи ускладнюються також великою кількістю пилу. Рятувальники із службовими собаками обстежують територію задля виявлення тіл загиблих та їх останків.2 листопада ворог завдав масованого удару по Комишувасі. Вдарив прицільно по підземній школі, де люди отримували гуманітарну допомогу. На місці могло бути близько сотні осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію