Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО

Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
У селищі Комишуваха Запорізької області тривають пошукові роботи на місці авіаційної атаки 2 листопада. Наразі відомо, що на поверхню вдалося дістати тіла 53 людей.

Про це під час міжвідомчої пресконференції сказала речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний момент рятувальники підняли на поверхню вже 53 тіла. Ще близько пів сотні людей вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи не припиняються», - поінформувала вона.

На місці події, окрім запорізьких рятувальників і кінологічних розрахунків, працюють також розрахунки з інших областей. Особовий склад підвозять на місце на броньованій техніці. Роботи ускладнюються постійними загрозами, обстрілами, атаками, рятувальники змушені час від часу зупинятися.

Як повідомив кінолог-рятувальник Роман Самоленко, роботи ускладнюються також великою кількістю пилу. Рятувальники із службовими собаками обстежують територію задля виявлення тіл загиблих та їх останків.
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО

2 листопада ворог завдав масованого удару по Комишувасі. Вдарив прицільно по підземній школі, де люди отримували гуманітарну допомогу. На місці могло бути близько сотні осіб.
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на вулиці у чоловіка зупинилося серце: медики повернули його до життя
Сьогодні, 12:35
У Луцьку на Волі обмежать рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 12:16
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Сьогодні, 11:59
Стріляв у єгеря та вбив його дружину: прокуратура вимагатиме довічного ув’язнення 44-річному лучанину
Сьогодні, 11:00
На Волині через акумуляторну батарею загорівся будинок
Сьогодні, 10:45
Медіа
відео
1/8